Les programmes traditionnels d'aide aux employés peuvent être coûteux et sous-utilisés - Novus Santé offre une alternative économique

Pour Robin Ingle, Président directeur général de Novus Santé, les économies ne représentent que la pointe de l'iceberg. Novus Santé offre non seulement une solution plus abordable, mais aussi plus intéressante et davantage orientée vers la croissance.

« Nous aimons voir notre rentabilité de départ comme un bonus. La véritable valeur, c'est la contribution de notre plateforme numérique à la gestion de la santé de base : une meilleure expérience utilisateur, de meilleurs résultats en matière de santé et une relation plus positive entre nos clients et leurs membres à long terme. »

Une meilleure expérience utilisateur

Avec sa plateforme adaptée à l'ère à laquelle nous vivons en 2019, le principal atout de Novus Santé est sa « capacité d'intégration », un avantage technologique qui optimise l'expérience des utilisateurs comme celle des organisations. Les clients doivent pouvoir centraliser leurs programmes et services de gestion de la santé en une seule et même destination Web et mobile facile d'utilisation et être capables de la personnaliser afin d'atteindre leurs objectifs en matière de marketing et de gestion de la santé.

Grâce à son expérience utilisateur forte et au côté pratique de cette centralisation, Novus Santé colle parfaitement aux attentes des utilisateurs. « Entièrement centralisée, personnalisée et de marque, inutile de se demander pourquoi les clients sont enchantés des résultats », ajoute Robin Ingle. L'interface intuitive permet aux clients de conserver les utilisateurs dans leur environnement numérique pour de meilleures occasions de vente incitatives. Grâce à une plateforme facile d'utilisation, les utilisateurs apprécient la facilité qui les incite à revenir pour d'autres besoins et d'autres achats.

Conçu pour la croissance

Un écosystème numérique centralisé ne se traduit pas seulement par une gestion plus directe de la santé : il permet également aux assureurs de créer un marché pour les produits et les services adjacents. La centralisation permet d'offrir facilement le bon service à la bonne personne au bon moment. Avec Novus Santé les ventes croisées sont plus intelligentes, plus simples et plus efficaces.

« Même en restant prudents dans nos prévisions, on parle d'une croissance de 10 à 20 % des recettes en présentant à leurs membres ces portails de destination », observe Pamela Kwiatkowski.

De meilleurs résultats en matière de santé

Plus qu'une plateforme centralisée ou un « guichet unique », les fonctions au cœur de Novus Santé sont importantes. Entre des bibliothèques de contenu vérifiées par des professionnels de la santé, des programmes de deuxième opinion médicale en matière de santé mentale et physique, des campagnes d'évaluation des risques pour la santé et des services de coaching, les utilisateurs peuvent bénéficier de très nombreux avantages . Le résultat? Un rapport coût-efficacité accru.

Pour Robin Ingle, « en matière de bénéfice net, Novus Santé n'est pas seulement plus abordable, il permet également d'économiser à long terme, car notre contenu personnalisé et nos outils interactifs efficaces entraînent de meilleurs résultats en matière de santé et une réduction des coûts liés aux réclamations. »

Changer le dialogue

En dépit du rapport coût-efficacité indubitable de Novus Santé, demandez à n'importe lequel de leurs employés et tous vous diront que la valeur numéro un est bien plus profonde que cela.

Pour Pamela Kwiatkowski, « Novus Santé représente un changement de paradigme dans la manière dont les organisations réfléchissent à la prestation de soins de santé . En mettant des informations pertinentes et fiables à la disposition des utilisateurs, notre mission est de les inciter à s'informer et à devenir acteurs de leur propre santé. »

Robin Ingle ajoute : « Finalement, c'est assez simple. Les soins de santé peuvent être complexes, donc si vous aidez les gens à comprendre comment le système fonctionne rapidement et facilement, c'est certain qu'ils apprécient. »

Développé à partir d'un modèle de santé proactif, Novus Santé est en train de changer pour le mieux le lien qui existe entre les organisations et celles et ceux dont elles s'occupent. Plutôt que d'attendre que les gens tombent malades, Novus Santé aide les organisations à prendre les devants pour aider les membres à naviguer parmi les différents problèmes de santé qui existent et montrer que cela leur tient à cœur.

« Nos plus grands clients comprennent l'avantage émotionnel de notre offre. La santé personnelle nous touche de très près et les organisations à même de devenir une source fiable d'informations, de navigation et de soutien en matière de santé, renforcent la relation qu'ils ont nouée avec leurs membres et leurs équipes, et développent ainsi un lien de confiance. C'est un immense avantage », ajoute Pamela Kwiatkowski

À propos de Novus Santé

Novus Santé est chef de file en matière de navigation santé. Nous utilisons la technologie afin d'aider les individus à prendre des décisions de santé éclairées grâce à un soutien personnalisé, à de l'information fiable et à des services liés à la santé, le tout en une seule et même destination. Ce faisant, nous créons de la valeur pour nos partenaires tout en améliorant la santé et le bien-être de leurs membres et de leurs clients.

Fonctions et services supplémentaires de Novus Santé

Informations de santé pour plus de 200 destinations nationales et internationales pour garantir votre « obligation de diligence »

Assistance téléphonique assurée par des professionnel(le)s de santé qualifié(e)s

Analyses permettant de mieux comprendre le public visé et d'offrir un programme efficace

Services de coaching santé dispensés par un(e) infirmier(ère) diplômé(e)

Deuxième opinion médicale pour celles et ceux souffrant d'une maladie grave ou potentiellement mortelle, offerte par des centres médicaux universitaires canadiens et internationaux d'excellence

Une seule plateforme de santé numérique, mais un contenu illimité. Une prise en charge complète de la santé physique et mentale pour moins d'un dollar par personne. Profitez dès aujourd'hui de votre solution médicale personnalisée.

Renseignements: visitez le site Web de Novus Santé (https://www.novussante.com/) ou contactez Pamela Kwiatkowski, Vice-présidente principale, distribution et expérience client, au 1 800 294-8011 ou à l'adresse courriel pkwiatkowski@novussante.com.