TORONTO, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Une étude publiée par le Canadian Health Policy Institute (CHPI) suggère que les États-Unis ne seront pas en mesure de gérer les coûts des soins de santé en important des médicaments d'ordonnance du Canada.

L'importation a l'appui implicite des candidats à la présidence américaine Donald Trump et Kamala Harris. En 2020, l'administration Trump a mis en place une voie permettant aux États de demander l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) pour établir des programmes d'importation. En date du 28 août 2024, le Colorado, la Floride, le Maine, le New Hampshire et le Nouveau-Mexique ont soumis des propositions d'importation d'États à la FDA. En 2024, sous l'administration Biden, où Mme Harris occupe le poste de vice-présidente, la FDA a approuvé la proposition de la Floride.

Le chef de la direction du CHPI et l'auteur de l'étude, Brett Skinner, Ph. D., a examiné les volumes de ventes au Canada et aux États-Unis en 2023 pour les 27 médicaments d'ordonnance inscrits à l'importation dans les propositions du Colorado et de la Floride, pour estimer combien de temps il faudrait pour épuiser l'ensemble de l'approvisionnement canadien de ces médicaments en fonction de la demande totale des consommateurs des États-Unis.

L'étude a révélé que la demande américaine aurait appauvri la totalité des stocks canadiens des médicaments en 57 jours en moyenne.

M. Skinner croit que les programmes d'importation des États échoueront parce que « les consommateurs américains sont plus nombreux que les consommateurs canadiens dans une proportion de plus de 8 pour 1. Les fabricants n'approvisionneront pas le marché canadien de façon excessive, et le gouvernement canadien interdira les exportations pour prévenir les pénuries. »

Même sans ces contre-mesures, M. Skinner a déclaré : « Les programmes d'importation des États ne généreront pas les économies de consommation requises par la FDA pour l'approbation de leurs programmes, car les distributeurs canadiens majoreront le prix des médicaments exportés pour saisir la différence.

« Les prix de catalogue des fabricants de médicaments brevetés sont plafonnés par le gouvernement fédéral du Canada, mais le règlement ne s'applique qu'aux ventes aux consommateurs canadiens. Les plafonds sur les majorations des grossistes et des pharmacies ne s'appliquent qu'aux ventes remboursées par les régimes publics d'assurance-médicaments. Il n'y a pas de réglementation sur les prix des médicaments exportés. »

L'étude est disponible gratuitement au www.canadianhealthpolicy.com.

SOURCE Canadian Health Policy Institute

Personne-ressource pour les médias : [email protected], 416 371-2887