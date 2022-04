HAMILTON, ON, le 11 avril 2022 /CNW/ - En date du 8 avril 2022, 59 839 826 tests de dépistage de la COVID-19 ont été exécutés au Canada 1, dont la grande majorité a été effectuée par des professionnels de laboratoire médical. Bon nombre d'entre nous comprennent mieux le rôle du laboratoire dans l'analyse, le diagnostic et le traitement de maladies depuis le début de la pandémie de COVID-19. Cependant, les professionnels de laboratoire médical ont toujours fait partie de l'équipe de soins. Chaque jour, ces personnes fournissent des réponses, permettant le diagnostic et le traitement de toute maladie, y compris le diabète, les crises cardiaques, le cancer et, évidemment, la COVID-19 et ses variants.

Du 10 au 16 avril 2022, la population canadienne fêtera cette profession de santé importante pendant la Semaine nationale du laboratoire médical (Semaine du labo). Cette célébration nationale est l'occasion de reconnaître les contributions précieuses des technologistes de laboratoire médical (TLM) et des adjoints de laboratoire médical (ALM) apportées aux soins aux patients.

Dans le cadre de cette célébration, la Société canadienne de science de laboratoire médical (SCSLM) partage des anecdotes racontées par les professionnels de labo eux-mêmes, qui décrivent leurs expériences personnelles avec leurs patients et comment ces situations ont façonné leurs carrières.

« Souvent, les professionnels de labo médical travaillent en coulisse, à huis clos, à l'écart des patients, explique Christine Nielsen, la chef de la direction de la SCSLM. Ces histoires démontrent à quel point ces professionnels sont impliqués dans les soins aux patients. Ils sont souvent les personnes qui sauvent la vie des patients grâce à leur expertise et à leurs connaissances. »

Les anecdotes donnent un aperçu franc des défis auxquels les TLM et ALM font face quotidiennement. Les récits seront diffusés pendant la Semaine du labo et se trouvent sur : https://medlabprofessionals.ca/fr/. On les partagera dans les réseaux sociaux de la SCSLM : @csmls sur Facebook et Twitter, ainsi que @csmls_scslm sur Instagram.

L'un des éléments visant à unifier le Canada à l'occasion de la Semaine du labo sera des spectacles lumineux d'édifices et de monuments partout au pays. Plus de 19 lieux s'illumineront en indigo pour symboliser notre appréciation collective envers nos professionnels de laboratoire médical. L'horaire des spectacles lumineux se trouve ici : https://labweek.csmls.org/fr/.

« La Semaine du labo n'est pourtant qu'une courte période de l'année pour mettre les professionnels de laboratoire médical en valeur, souligne Lucie Alain, la présidente de la SCSLM. Toutefois, ces professionnels de santé travaillent 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour la population canadienne. Souvent, ces personnes font partie intégrante du diagnostic, du traitement et du rétablissement. En considérant tout ce qu'elles ont fait pour nous pendant la pandémie, elles méritent d'être respectées et reconnues tout au long de l'année. »

Les technologistes de laboratoire médical, les technologistes en cytologie diagnostique, les technologistes en génétique clinique et les adjoints de laboratoire médical font tous partie de la communauté de laboratoire médical dans tout le Canada. Pour en savoir plus sur leur travail spécialisé et leur impact sur les soins aux patients, veuillez visiter https://medlabprofessionals.ca/fr/.

La Société canadienne de science de laboratoire médical est l'organisme national de certification des technologistes et adjoints de laboratoire médical et l'association professionnelle regroupant les professionnels des laboratoires médicaux au Canada. Incorporée en 1937 sous le nom de la Société canadienne des technologistes de laboratoire, la Société compte plus de 14 000 membres, au Canada et dans divers pays du monde. Pour en savoir plus sur la SCSLM, visitez scslm.org.

1 https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/resume-epidemiologique-cas-covid-19.html

SOURCE Société canadienne de science de laboratoire médical

Renseignements: Michael Grant, Directeur du marketing et des communications, SCSLM, [email protected]