Les professionnels de la vue Greiche & Scaff saluent la mise en place du nouveau programme Mieux voir pour réussir, soulignant l'importance d'une bonne santé visuelle pour les 17 ans et moins

MONTRÉAL, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Saluant la nouvelle mesure gouvernementale, les professionnels de la vue Greiche & Scaff sont heureux d'annoncer qu'en plus de se voir rembourser par la RAMQ les lunettes de leur enfant de moins de 18 ans, le parent accompagnateur pourra également bénéficier d'un rabais bonifié selon son âge et celui de son enfant. Par exemple, un parent de 50 ans qui accompagne son enfant de 15 ans aura droit à un rabais de 65 % sur sa propre monture.

Rappelons que, dans le cadre du dernier budget, le gouvernement du Québec avait annoncé le programme Mieux voir pour réussir, offrant un remboursement de 250 $ tous les deux ans à l'achat de lunettes ou de lentilles cornéennes destinées aux enfants de 17 ans ou moins. C'est dans cette perspective que Greiche & Scaff ont décidé d'aller encore plus loin en favorisant également l'accessibilité des lunettes à leurs parents. « Les troubles visuels chez les enfants peuvent entraîner des difficultés dans leur cheminement scolaire et il est important que ceux-ci soient corrigés rapidement », a déclaré Pierre Freiji, président, Greiche & Scaff. « Afin d'aider les familles et de promouvoir l'importance d'une bonne santé visuelle, il nous semblait important d'élargir notre offre avec des rabais additionnels pour les parents. »

Greiche & Scaff offrent un vaste choix de lunettes pour enfants à partir de 179 $ la paire ou deux paires pour 299 $. L'offre de deux paires a été conçue pour donner aux parents la tranquillité d'esprit, sachant que leur enfant a deux paires plutôt qu'une. Pour une protection accrue, des forfaits lunettes de prescription avec protection contre la lumière bleue, des verres photochromiques ou résistants aux chocs sont aussi offerts à des prix très avantageux. De plus, le parent accompagnateur pourra bénéficier d'un rabais déterminé en fonction de son âge et de celui de son enfant. Informations complètes sur greiche-scaff.com

À propos Greiche & Scaff les professionnels de la vue

Fondée en 1976 par deux optométristes, la bannière a fait sa marque en démocratisant l'accès à des soins de la vue professionnels et à des lunettes dernier cri à justes prix. Avec 45 succursales établies dans presque toutes les régions du Québec, elle se distingue par un service de qualité qui lui a valu le prix de Détaillant de l'année au Canada dans le secteur de la vision en 2017. Engagée dans la communauté, l'entreprise contribue significativement à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Les succursales Greiche & Scaff sont facilement accessibles dans les meilleurs centres commerciaux au Québec et sont équipées à la fine pointe de la technologie. Plus de 180 professionnels (optométristes et opticiens) y pratiquent. Vous y trouverez un service complet sous un même toit allant de l'examen de la vue à un choix incomparable et complet de lunettes et autres produits pour les soins de la vue. Vos lunettes sont entièrement fabriquées ici même, au Québec, dans un laboratoire ultramoderne. Greiche & Scaff font partie du Groupe Vision New Look (TSX : BCI), leader en optique au Canada.

SOURCE Greiche & Scaff

Renseignements: Marie-Christine Garon, mcgaron@national.ca, 514-409-0031