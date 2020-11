OTTAWA, ON, le 2 nov. 2020 /CNW/ - Dans le cadre du Mois de la littératie financière, l'Institut canadien des évaluateurs encourage les propriétaires à faire preuve de diligence raisonnable pour déterminer la valeur réelle de leur propriété. Il existe plusieurs cas où l'opinion impartiale et complète d'une tierce partie sur la valeur marchande d'une propriété, préparée par un évaluateur désigné de l'ICE, peut fournir aux propriétaires de biens immobiliers des renseignements inestimables :

Refinancement et réamortissement - La pandémie de COVID-19 a incité les Canadiens à envisager d'autres modes de financement, comme le refinancement de leur propriété pour obtenir des liquidités supplémentaires ou pour réduire les paiements après un report de prêt hypothécaire. Une évaluation peut vous aider à déterminer si vous avez ou non suffisamment de valeur nette dans votre propriété pour explorer ces options. Achat d'une propriété - Lorsque vous achetez une maison, l'une des bases pour déterminer le montant de votre prêt hypothécaire approuvé est la valeur d'évaluation de la maison. Cela signifie que c'est la valeur estimée - et non le prix d'achat - que le prêteur utilise pour déterminer le montant maximum du prêt hypothécaire. Il est recommandé de travailler avec votre prêteur pour engager un évaluateur désigné de l'ICE afin de réaliser une évaluation indépendante de la propriété que vous achetez avant de signer le contrat d'achat. Vente d'une propriété - Si vous souhaitez déterminer le meilleur prix de vente de votre propriété, il est avantageux d'engager un évaluateur désigné de l'ICE pour qu'il vous fournisse une opinion indépendante de la valeur de votre propriété, basée sur une étude de marché complète. Planification de votre succession - Si vous avez un bien immobilier que vous souhaitez léguer, une évaluation indépendante sera utile pour s'assurer que ce bien est distribué équitablement à vos bénéficiaires. Si vous préférez laisser votre succession à une organisation caritative, la valeur marchande de votre bien sera également requise. Planification de la retraite - Si vous souhaitez déterminer la valeur des biens immobiliers de votre patrimoine pour planifier votre retraite, un évaluateur désigné de l'ICE est en mesure de déterminer la valeur de vos biens immobiliers actuels ainsi que de vous fournir des conseils pour améliorer votre portefeuille financier grâce à un bon investissement immobilier. Litiges - Si vous êtes impliqué dans un litige et que des biens sont concernés, engagez un évaluateur désigné de l'ICE pour qu'il vous fournisse une opinion d'expert sur la valeur des biens. Par exemple, il peut y avoir un partage matrimonial (divorce/séparation) des biens ou des actifs, des conflits entre actionnaires ou une situation dans laquelle la valeur marchande d'un bien a une incidence sur un règlement juridique. Les évaluateurs désignés de l'ICE sont des experts reconnus dans les contextes judiciaire et quasi-judiciaire. Appels en matière d'évaluation de l'impôt foncier - Dans la plupart des provinces, si vous n'êtes pas d'accord avec la valeur de votre propriété utilisée pour déterminer vos impôts fonciers, un évaluateur désigné de l'ICE peut préparer une évaluation et vous fournir le soutien dont vous avez besoin pour présenter votre argument à l'autorité d'évaluation. Rénovation - Si vous prévoyez de rénover votre maison de manière importante, assurez-vous d'investir dans les bonnes améliorations. Nombreux sont ceux qui supposent que l'argent que vous investissez dans une rénovation vous sera entièrement restitué si vous vendez le bien. Ce n'est pas toujours le cas, et un évaluateur désigné de l'ICE peut vous aider à déterminer la valeur réelle de votre propriété une fois que les rénovations que vous prévoyez seront achevées. Gains en capital - Si vous voulez vous assurer que les gains en capital que vous déclarez sont basés sur une juste valeur marchande, faites appel à un évaluateur désigné de l'ICE pour avoir la certitude que vous payez un montant d'impôt équitable sur le bien dont vous avez disposé. Couverture d'assurance - Un évaluateur désigné de l'ICE peut effectuer une évaluation à des fins d'assurance qui pourra être utilisée par vous et votre société d'assurance en cas de dommages à votre propriété. C'est un excellent moyen de documenter les détails de la propriété avant qu'une catastrophe naturelle ou autre événement malencontreux ne se produise. Cela pourrait également accélérer votre demande d'indemnisation pendant une période qui est souvent très difficile pour votre famille.

« Une opinion impartiale de la valeur fournie par un évaluateur qualifié et désigné fournit aux propriétaires un élément d'information supplémentaire qu'ils peuvent utiliser pour prendre une décision éclairée sur l'un des investissements les plus importants que font la plupart des Canadiens - leur maison, déclare Jan Wicherek, AACI, P. App, président de l'Institut canadien des évaluateurs. Notre meilleur conseil est que, si une décision financière concerne un bien immobilier, vous devriez faire appel à un évaluateur désigné. »

À propos de l'Institut canadien des évaluateurs

L'Institut canadien des évaluateurs (ICE) est une association de premier rang en matière d'évaluation de biens immobiliers, comptant plus de 5 400 membres au Canada. Fondé en 1938, l'ICE travaille en collaboration avec ses 10 associations provinciales affiliées afin d'accorder les titres prestigieux d'Accredited Appraiser Canadian Institute (AACI) (Évaluateur accrédité de l'Institut canadien) et de Canadian Residential Appraiser (CRA) (Évaluateur résidentiel canadien). Les membres désignés de l'ICE sont des professionnels hautement qualifiés et respectés qui suivent un programme d'études complet et qui satisfont à des exigences rigoureuses en matière d'expérience et d'examens. Nos membres fournissent des services impartiaux d'évaluation, d'examen d'évaluation, de consultation, d'étude de fonds de réserve et d'évaluation de machinerie et équipement dans leurs domaines de compétences. Pour en savoir plus, visitez les sites AICanada.ca ou AppraisersKnow.ca

SOURCE Institut canadien des évaluateurs

Renseignements: Paul Hébert, Institut canadien des évaluateurs, Mobile : 613.292.2876, [email protected]

Liens connexes

www.aicanada.ca