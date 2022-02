LES PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE EN CONCERT

SAGUENAY, QC, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Saguenay (CMS) est heureux d'annoncer que plusieurs de ses professeurs joueront en concert le 17 février prochain à 19 h 30, un rendez-vous pour tous les mélomanes de la région !

La réouverture des salles arrive à point pour le CMS qui pourra lancer sa saison d'hiver 2022, comme prévu, avec un concert rempli de surprises mettant à l'honneur l'immense talent de son corps professoral. Entièrement gratuit, ce concert se tiendra à la salle Jacques-Clément du Conservatoire dans le respect des mesures sanitaire en vigueur. Les personnes intéressées peuvent réserver leur place dès maintenant sur la billetterie en ligne du Conservatoire.

« Ce concert est un moment précieux de notre saison puisqu'il met à l'avant-scène ceux et celles qui travaillent quotidiennement à former nos élèves. Ils sauront vous communiquer leur passion pour la musique dans ce concert au programme varié et d'une très grande qualité », commente Louise Bouchard, directrice du Conservatoire de musique de Saguenay.

Admissions

Le Conservatoire de musique de Saguenay est présentement en période d'admission. Le CMS admet des élèves dès l'âge de 8 ans au programme préparatoire et offre une formation de haut niveau en musique qui s'étend jusqu'au deuxième cycle universitaire. Plus de 15 spécialités instrumentales y sont enseignées par un corps professoral composé de musiciens professionnels actifs et impliqués dans leur milieu.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE SAGUENAY

Le Conservatoire de musique de Saguenay est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1967. Elle offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique saguenéen, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir le formidable talent de ses élèves et de ses professeurs.

