Les professeurs du Collège militaire royal de Saint-Jean adhèrent à la FQPPU

MONTRÉAL, le 6 févr. 2020 /CNW Telbec/ - À l'issue d'un vote unanime tenu aujourd'hui à l'occasion de son Conseil fédéral, la Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) est heureuse d'accueillir en ses rangs les professeures et professeurs du Collège militaire royal de Saint-Jean (CMRSJ).

L'adhésion des membres québécois de l'Association des professeurs(es) des collèges militaires du Canada (APCMC) est l'occasion pour la FQPPU de renforcer sa capacité de réflexion et d'action collective en ce qui a trait à l'amélioration des conditions de recherche et d'enseignement et à la défense des principes fondamentaux sur lesquels s'appuie le travail universitaire et scientifique.

Cette affiliation est une bonne nouvelle pour le corps professoral du CMRSJ, qui pourra désormais bénéficier de services et de travaux de recherche sur une variété de sujets d'intérêt, notamment le financement des universités, la formation à distance, la qualité de vie au travail et la liberté académique. Elle est également opportune pour la Fédération, qui renforce ainsi sa position de principal représentant des professeures et professeurs d'université au Québec auprès des pouvoirs publics et des partenaires de l'enseignement supérieur.

Depuis 1991, la FQPPU est l'instance de concertation et de représentation du corps professoral universitaire québécois.

