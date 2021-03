Les produits et services de Cogeco maintenant offerts à l'Estérel et au Lac-des-Seizes-Îles

MONTRÉAL, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - Ce matin, en conférence de presse, Cogeco Connexion, une filiale de Cogeco Communications inc. (TSX: CCA), a annoncé aux résidents de l'Estérel et du Lac-des-Seizes-Îles, dans la municipalité régionale de comté (MRC) des Pays-d'en-Haut, qu'ils pourront dorénavant bénéficier de toute la gamme de services de Cogeco. À la suite des investissements de Cogeco pour étendre son réseau, les services de télévision et d'Internet haute vitesse les plus flexibles, avec des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 1GB et une capacité de transfert de données illimitée sur la plupart des forfaits, seront maintenant offerts par Cogeco. Ces projets d'investissements ont été réalisés en collaboration avec le gouvernement du Canada, dans le cadre du programme Brancher pour Innover, et le gouvernement du Québec à travers son programme Québec Branché.

« Grâce à l'installation de plus de 26 kilomètres de câble de fibre, nécessaires dans ce projet, ainsi qu'aux investissements majeurs réalisés ces dernières années, nous allons pouvoir offrir une expérience client exceptionnelle aux résidents et aux entreprises », dit Johanne Hinse, directrice générale, Québec et vice-présidente, Programmation et relations avec la communauté. « Nous nous sommes engagés à investir plus d'un milliard de dollars au Canada, sur une période de quatre ans, dans l'exploitation et l'expansion de notre réseau avancé de fibre coaxial à large bande et ceci afin que le plus grand nombre de foyers dans nos communautés puissent bénéficier de nos services », conclut-elle.

Cogeco contribue activement chaque jour à réduire le fossé numérique qui existe entre les grands centres urbains et les régions au Québec et en Ontario. Nous avons toujours le souci de rendre accessible l'Internet haute vitesse aux communautés dans les régions. Que ce soit par nos investissements importants et continus dans les régions moins bien desservies, nos initiatives auprès des communautés ou encore notre participation aux programmes «Familles branchées» du Gouvernement du Canada et «Ordinateurs pour l'excellence Canada», qui permet de connecter des milliers de familles canadiennes en offrant des services Internet accessibles, nous avons à cœur de favoriser l'inclusion numérique de tous.

En plus d'un accès à l'Internet haute vitesse, les résidents de l'Estérel et du Lac-des-Seizes-Îles bénéficieront des dernières innovations de Cogeco. John Hargrave, vice-président, Produits, au sein de Cogeco Connexion, ajoute : « Nous sommes fiers de pouvoir offrir aux résidents notre toute nouvelle expérience de divertissement EPICO, un service de télévision IP combinant l'internet et la télévision ».

Parmi les nombreuses fonctionnalités uniques offertes par EPICO, les clients de Cogeco peuvent « activer le mode épique » et accéder à travers une seule interface personnalisable à tous leurs contenus préférés incluant leurs chaînes en direct et sur demande, Netflix, YouTube, Disney+ et des milliers d'applications via le Google Play Store. Ils bénéficient également de fonctions qui leur simplifieront la vie telles que la commande vocale ou la possibilité de redémarrer une émission en cours de diffusion ou diffusée récemment. Enfin, nos clients pourront visionner quand ils veulent et où ils veulent leur contenu grâce à l'enregistreur infonuagique sans fil EPICO 4K offrant la possibilité d'enregistrer jusqu'à 1000 heures, de les télécharger et de les visionner sans connexion internet via l'application mobile EPICO.

L'information au sujet de EPICO, ainsi que nos produits et services est détaillée sur le site internet de Cogeco.

À PROPOS DE COGECO CONNEXION

Cogeco Connexion regroupe les activités de câblodistribution canadiennes de Cogeco Communications inc. Cogeco Connexion est le deuxième câblodistributeur en importance en Ontario et au Québec, en termes de nombre de clients abonnés au service de base en câblodistribution. Cogeco Connexion fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Cogeco Communications inc. est une société de communications et le 8e plus important câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre et câble coaxial. Ses opérations sont situées au Canada et exploitées sous la marque Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale Atlantic Broadband dans 11 États longeant la côte Est, du Maine jusqu'en Floride. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

SOURCE Cogeco Connexion

Renseignements: Anastasia Unterner, Directrice, Communications et Relations publiques, Cogeco Connexion, 514-241-7262, [email protected]

Liens connexes

www.cogeco.ca