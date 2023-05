XIAMEN, Chine, 22 mai 2023 /CNW/ - Milesight, un important fournisseur de produits de détection novateurs, est ravi d'annoncer le lancement de son dernier produit de la série de surveillance à distance et de surveillance des niveaux EM400, qui vient compléter son portefeuille de produits de solutions intelligentes de gestion des déchets.

Découvrir les lacunes de la gestion traditionnelle des déchets

Les pratiques traditionnelles de gestion des déchets font souvent face à de nombreux défis, notamment :

Collecte inefficace des déchets en raison de calendriers prédéterminés

Coûts d'exploitation élevés et consommation de ressources

Manque de visibilité en temps réel des niveaux de remplissage des poubelles

Entretien réactif entraînant une augmentation des temps d'arrêt et des coûts

Données et renseignements limités pour l'optimisation des processus

Pour s'attaquer à ces problèmes, la solution intelligente de gestion des déchets de Milesight offre une approche globale pour révolutionner la collecte des déchets, rendant les villes plus propres, plus vertes et plus durables.

Exploiter les avantages de la gestion intelligente des déchets avec Milesight

La capacité de surveiller le niveau de remplissage, l'état des couvercles et la combustion des déchets est essentielle pour assurer une gestion intelligente des déchets, ce qui fait des solutions comme les capteurs EM310-UDL, EM400-TLD et EM400-MUD de Milesight des outils essentiels pour les entreprises de gestion des déchets.

En surveillant le niveau de remplissage des poubelles, les entreprises de collecte des déchets peuvent optimiser la planification des collectes en fonction des besoins réels au lieu de suivre un calendrier fixé. Cela permet non seulement d'économiser du temps et des ressources, mais aussi de réduire le nombre de camions à ordures sur la route, ce qui réduit les émissions de carbone.

L'état du couvercle des poubelles est un autre facteur essentiel de la gestion intelligente des déchets. Un couvercle ouvert peut entraîner un trop-plein et les détritus peuvent se retrouver au sol, attirant des rongeurs et d'autres animaux nuisibles. En surveillant l'état du couvercle, les entreprises de gestion des déchets peuvent prendre les mesures appropriées pour prévenir le trop-plein et assurer la propreté.

Enfin, la surveillance de la combustion des déchets peut aider à détecter si des matières dangereuses sont en train de brûler, ce qui peut libérer des substances nocives dans l'environnement. L'élimination adéquate des déchets dangereux est essentielle à la protection de l'environnement et de la santé humaine, ce qui rend cette caractéristique particulièrement précieuse.

En tirant parti de la surveillance en temps réel et de l'analyse des données, les produits novateurs de Milesight s'attaquent à des problèmes comme la collecte inefficace des déchets, les coûts élevés et la visibilité limitée des niveaux de remplissage des poubelles. De plus, ils permettent une maintenance prédictive, des prises de décisions s'appuyant sur les données et une meilleure affectation des ressources, ce qui se traduit par une efficacité opérationnelle accrue et une réduction de l'impact environnemental.

Contact :

Milesight : www.milesight.com

Équipe des ventes : [email protected]

Équipe du marketing : [email protected]

SOURCE Milesight