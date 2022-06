Mondou, chef de file de la chaîne d'animalerie québécoise, déploie les gâteries pour chiens à ingrédient unique de qualité supérieure Healthybud.

MONTRÉAL, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Healthybud est heureux d'annoncer que ses gâteries pour chiens sont maintenant disponibles dans les 78 établissements Mondou, l'une des chaînes de vente au détail pour animaux de compagnie les plus connues et les plus appréciées au Québec.

Les gâteries 100% naturelles de Healthybud chez Mondou sont disponibles en quatre saveurs: chips de banane, peaux de morue, patate douce et poumon de bœuf.

Adrien Malka (Cofondateur) et son chien Kaï chez Mondou avec les gâteries 100% naturelles de Healthybud. Maintenant disponible dans les 78 établissements Mondou! (Groupe CNW/Healthybud)

«Étant donné que les trois fondateurs de Healthybud ont grandi à Montréal et qu'on a magasiné fréquemment dans divers établissements Mondou, nous savons de première main comment Mondou se distingue en ne vendant que des produits innovants et de première qualité. Ceci revêt beaucoup d'importance pour nous de voir notre gamme Healthybud sur les étagères de Mondou», déclare Adrien Malka, cofondateur et président de Healthybud.

Julie Clermont, acheteuse chez Mondou, a déclaré: «Nous avons choisi de nous associer à Healthybud parce que c'est une entreprise jeune et dynamique et leurs valeurs correspondent aux nôtres. Ils offrent des gâteries saines pour chiens avec des ingrédients nutritifs de haute qualité afin que les chiens puissent prospérer grâce aux mêmes aliments curatifs dont nous nous nourrissons».

À PROPOS DE HEALTHYBUD

Healthybud ® est une marque de bien-être pour animaux de compagnie qui aide les chiens à s'épanouir grâce à des ingrédients curatifs et à une nutrition de qualité supérieure. Les produits Healthybud comprennent des gâteries naturelles et fonctionnelles, des garnitures de repas et des repas entièrement équilibrés pour chiens. Fondée par une équipe de jeunes parents d'animaux de compagnie, Healthybud réinvente le garde-manger des animaux pour aider les chiens à vivre une vie plus heureuse et saine. L'équipe travaille aux côtés d'universités, vétérinaires et nutritionnistes renommés pour créer des produits fonctionnels et soutenus par la recherche.

À PROPOS DE MONDOU

Mondou est une entreprise familiale québécoise qui fournit des produits, des services et des conseils destinés à la santé et au bien-être des animaux de compagnie. Depuis 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un à 78 grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés, qui sont maintenant plus de 1100 à travers le Québec. Pour plus d'informations, visitez www.mondou.com .

SOURCE Healthybud

Renseignements: Media: Ilana Belfer, [email protected]