Les produits de soins de la peau Míage présentés au salon des cadeaux officiels exclusifs de la 64e édition des GRAMMY Awards(MD)

La 64e édition des GRAMMY Awards, qui se tiendra à Las Vegas, au MGM Grand Garden Arena, est la seule distinction reconnue par les pairs et la plus importante réalisation dans le milieu de la musique. De plus, les présentateurs et les artistes recevront un assortiment de cadeaux de remerciement de diverses marques.

Toute la gamme de produits Míage Skincare sera offerte et comprendra les produits de plein format suivants :

Awakened, l'élixir isotonique pour les yeux : Un traitement pour les yeux concentré conçu pour déclencher une microcirculation profonde et réveiller les cellules souches.

: Un traitement pour les yeux concentré conçu pour déclencher une microcirculation profonde et réveiller les cellules souches. Invoke, la crème de nuit : Une crème de nuit à double fonction et un masque intensif qui incite les cellules souches dormantes à s'activer et à se développer.

: Une crème de nuit à double fonction et un masque intensif qui incite les cellules souches dormantes à s'activer et à se développer. Manifest, la lotion de jour : Un hydratant sans eau et riche en nutriments qui procure un soutien quotidien aux cellules.

: Un hydratant sans eau et riche en nutriments qui procure un soutien quotidien aux cellules. Bloom, traitement des lèvres au cactus La Milpa : Bloom, un nectar de guérison puissant et apaisant, nourrit les lèvres en profondeur.

: Bloom, un nectar de guérison puissant et apaisant, nourrit les lèvres en profondeur. Clarity, le nettoyant purificateur : Un nettoyant facial équilibrant qui déloge doucement de la peau l'huile, la graisse et les agents de stress environnementaux qui obstruent les pores de la peau.

Optant pour des formules de soins de la peau plus riches et plus actives, Míage a remplacé l'eau par un extrait exclusif de cactus La Milpa. Ces solutions isotoniques sont uniques grâce à leur capacité à fonctionner par osmose avec des cellules saines de la peau, un processus qui permet à ses mélanges de nutriments, qui activent les cellules souches, de pénétrer la peau naturellement et plus efficacement. De plus, Míage s'est associée à MEBO Technology, une société de recherche médicale spécialisée dans la technologie de régénération pour les brûlés, qui possède plus de 60 brevets et qui a soigné plus de 40 millions de brûlés dans plus de 70 pays, pour que son ingrédient clé de régénération fasse partie des formules de Míage.

La 64e édition des GRAMMY Awards aura lieu le dimanche 3 avril 2022 et sera diffusée en direct sur le réseau de télévision CBS à 20 h (HE) et à 17 h (HP). Elle sera accessible en direct et sur demande sur Paramount+.

À propos de Míage

Tournez-vous vers le passé avec gratitude, mais jamais avec nostalgie… Míage présente une catégorie moderne de produits de soins de la peau transformateurs conçus pour aller au-delà des produits « anti-âge » et qui demandent plutôt aux consommatrices d'être présentes. Moderne non seulement grâce à sa philosophie, mais aussi grâce à sa science, Míage révèle des formules de nutriments sans eau conçues pour fonctionner en osmose et en harmonie avec la peau à toutes les étapes de la vie. Une solution isotonique brevetée à base de cactus La Milpa remplace les solutions hypotoniques à base d'eau désionisée couramment utilisées dans la plupart des produits de soins de la peau, ce qui permet aux riches mélanges d'ingrédients de Míage de procurer plus efficacement à la peau des nutriments, des protéines et des acides aminés qui la guérissent, tout en favorisant un teint qui rayonne de luminosité, de santé et qui représente la célébration complète de votre beauté actuelle.

