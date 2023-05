Les produits de mobilité électrique haute performance de Yadea remportent les prix allemand Red Dot 2023 et iF DESIGN

HONG KONG, 14 mai 2023 /CNW/ - Yadea (01585.HK), une marque mondiale de développement et de fabrication de véhicules électriques à deux roues, a remporté quatre prix internationaux de conception de produits, à savoir deux prix Red Dot et deux prix iF DESIGN. Après avoir remporté des prix IDEA en 2022, Yadea est encore une fois une marque gagnante. Les produits gagnants sont la motocyclette électrique Yadea KEENESS, le cyclomoteur Yadea S9 et le cyclomoteur Yadea ElitePrime. Ces trois nouveaux produits de mobilité électriques se sont démarqués parmi de nombreux concurrents grâce à leur conception esthétique avancée, leur excellente expérience utilisateur et leur concept de protection de l'environnement.

Yadea

Le prix Red Dot est un prix allemand qui récompense les produits dont la conception est exceptionnelle et qui ont un impact important sur l'industrie. Le prix iF DESIGN est reconnu comme un arbitre d'excellence en conception et l'un des prix de conception les plus importants au monde.

Le modèle Yadea KEENESS est équipé d'un moteur d'entraînement moyen de 10 kW, atteint une vitesse maximale de 100 km/h et offre une capacité d'accélération de 0 à 50 km/h en 4 secondes. La batterie est équipée d'un système de récupération d'énergie intelligent pour améliorer la puissance et prolonger sa durée de vie, et une fois chargée, elle peut permettre de parcourir plus de 100 km.

En tant que produit vedette de 2023, le cyclomoteur électrique Yadea ElitePrime est puissant, sécuritaire et pliable, donne une impression de VUS, et offre un rendement élevé, vous permettant de surmonter toutes les conditions routières. Le Yadea ElitePrime est équipé d'un moteur d'une puissance de pointe de 1 500 W. Il peut s'attaquer à des pentes de montée de 30 % et a une excellente structure d'absorption des chocs avant et arrière. Parallèlement, Yadea a annoncé son lancement mondial grâce au financement participatif d'Indiegogo avec son prix d'inscription super précoce le mois dernier.

Le Yadea S9 est un cyclomoteur équipé d'une batterie d'une très longue durée de vie qui peut facilement parcourir plus de 150 km. Il utilise la batterie TTFAR au lithium en fibre de carbone 2.0 initialement créée par Yadea. Cette batterie utilise des cellules laminées carrées et la technologie PACK compacte, et sa capacité est 100 % supérieure à celle de la batterie ordinaire au lithium. De plus, la puissance nominale du moteur du Yadea S9 peut atteindre 1 000 W, ce qui offre une forte capacité d'accélération au démarrage.

La gamme de produits de Yadea couvre principalement les motocyclettes électriques haute performance, les cyclomoteurs électriques, les vélos électriques et les trottinettes électriques. Yadea a déjà vendu des produits et services à 70 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays et régions et a bâti un réseau de plus de 40 000 détaillants dans le monde.

