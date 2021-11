L'emballage Ben's Original MC comprend le nouveau nom de la marque sur le fond orange bien connu et la même police bleu marine afin d'aider les consommateurs à repérer facilement leur riz préféré. Dans les emballages, les consommateurs continueront à trouver une vaste gamme de variétés de riz simples et succulentes, avec des saveurs et des textures qui servent de base à une myriade de repas populaires invitant les gens à se réunir autour de la table.

La marque ne fait pas que changer de nom et d'image sur l'emballage. Elle prend également des mesures pour améliorer l'inclusion et l'équité, avec comme nouvel objectif de marque de créer des possibilités qui offrent à chacun une place à la table.

« Chacun mérite de se sentir bienvenu, d'être écouté et d'avoir accès à une alimentation nutritive. Ben's OriginalMC n'est pas seulement un changement de nom, c'est une initiative qui s'accompagne d'une nouvelle ambition de créer activement un avenir plus inclusif, déclare Eric Huston, directeur de marché, Mars Food Canada. Nous savions, lorsque nous nous sommes engagés à faire évoluer la marque Uncle Ben's, que cela irait plus loin qu'un simple changement de nom. Améliorer l'équité et l'inclusion signifie s'engager dans des actions qui contribuent à offrir une véritable équité aux communautés sous-représentées d'un bout à l'autre du Canada. »

La marque lance également le fonds Une place à la tableMC au Canada afin de créer, pour les personnes issues des communautés sous-représentées et qui méritent l'équité, des possibilités égales de mener une carrière dans l'industrie alimentaire.

Le fonds Une place à la tableMC aide les étudiants à entreprendre une carrière dans l'industrie alimentaire au moyen de bourses et de possibilités d'apprentissage. Le programme de bourses d'études sera déployé à l'échelle du Canada en 2022, dans le but de contribuer à accroître la diversité et la représentation de tous les groupes dans le paysage culinaire canadien.

Dans le cadre du volet canadien du programme, qui a également été annoncé aux États-Unis et au Royaume-Uni, la marque Ben's OriginalMC s'associera aux quatre des meilleurs programmes culinaires au Canada pour offrir 200 000 $ de financement sur deux ans à des étudiantes et étudiants qui s'identifient comme des personnes autochtones, noires ou de couleur afin de les aider à terminer leurs études. Ces bourses renouvelables et fondées sur les besoins sont conçues pour aider les étudiants à surmonter les obstacles financiers inéquitables et à leur ouvrir la voie vers l'emploi et l'avancement dans l'industrie alimentaire.

« Bâtir un avenir plus inclusif pour l'industrie culinaire canadienne nécessite d'investir aujourd'hui dans les voix des communautés sous-représentées afin qu'elles puissent être entendues demain, explique Damian Goulbourne, doyen, école d'accueil, de tourisme et d'arts culinaires, Centennial College. Le fonds Une place à la tableMC de Ben's OriginalMC contribuera à atténuer les obstacles financiers et à aider un groupe plus diversifié d'étudiants à aspirer à devenir les prochains leaders alimentaires du Canada. »

Les bourses du fonds Une place à la tableMC de Ben's OriginalMC seront offertes aux étudiants inscrits dans les établissements suivants : Vancouver Community College (Colombie-Britannique), Humber College (Ontario), Centennial College (Ontario) et Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (Québec). Le processus de candidature et les critères du programme seront publiés en 2022 et seront administrés directement par les écoles. Les personnes intéressées qui aimeraient recevoir les mises à jour futures sont invitées à écrire à l'adresse [email protected].

Faire en sorte que les communautés sous-représentées aient accès aux repas nutritifs que nous méritons tous

En plus du lancement du fonds Une place à la tableMC, la marque continue également à respecter son engagement de garantir aux communautés sous-représentées l'accès à des repas nutritifs. Au Canada, cette année, la marque a donné plus de 250 000 $ en aliments, dont la première palette du nouveau riz Ben's OriginalMC produit au Canada à un partenaire local de longue date, l'organisme Caledon Community Services, situé à Bolton, en Ontario, là où est fabriqué le riz de marque Ben's OriginalMC.

Ces mesures s'ajoutent aux initiatives de la marque Ben's OriginalMC dans d'autres pays, ainsi qu'à l'engagement de Mars, Incorporated de continuer à améliorer l'équité raciale dans l'ensemble de ses activités, qu'il s'agisse d'une représentation accrue au sein de sa main-d'œuvre, de sa direction et de son bassin de talents, ou encore d'une meilleure utilisation de ses dépenses, en particulier chez ses fournisseurs, pour favoriser un changement positif.

Le lancement canadien est soutenu par la première campagne de marketing mondiale de la marque Ben's OriginalMC, dont le thème est « Nous sommes tous des recettes originales ». Les premières publicités de la nouvelle campagne, qui sont diffusées en ce moment à la grandeur du Canada, mettent en scène six vraies familles qui se réunissent à table pour partager leur plat préféré à base de riz au jasmin Ben's OriginalMC : une famille nucléaire noire, deux amis, trois colocataires, une famille monoparentale, une famille qui utilise le langage des signes et une famille multigénérationnelle pakistanaise. La campagne montre les recettes, les traditions et les interactions uniques qui rendent originale chacune de ces vraies familles.

Pour plus d'information sur la marque Ben's OriginalMC, y compris des images du nouvel emballage, visitez le site https://ca.bensoriginal.com/fr-ca.

À propos de Mars Food

Avec un siège nord-américain à Chicago (Illinois) et un siège mondial à Londres, Mars Food est un fabricant de produits alimentaires à la croissance rapide qui prépare des repas plus savoureux, plus sains et plus faciles afin de réunir le monde entier autour de la table. Mars Food US possède un portefeuille de marques reconnues comme BEN'S ORIGINALMC, SEEDS OF CHANGEMC et TASTY BITE®. Notre objectif, Une meilleure alimentation aujourd'hui - un monde meilleur demain, pousse notre entreprise à être un chef de file en matière de santé, de bien-être et de durabilité. Mars Food est une division de Mars, Incorporated. Pour plus d'information sur la marque BEN'S ORIGINALMC et ses initiatives, visitez le site https://www.mars.com/ ou https://ca.bensoriginal.com/fr-ca.

SOURCE Mars Food Canada

Renseignements: Samantha Dickson, Corporate Affairs Manager, [email protected], M: 647-355-7731