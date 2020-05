Les produits antiseptiques nasaux et oraux Halodine® montrent une activité antivirale rapide contre le SARS-CoV-2 (la COVID-19)

Halodine® et la COVID-19

La famille de produits antiseptiques Halodine® repose sur de la polyvidone iodée enrichie de polymère qui est non toxique pour les surfaces muqueuses. Ces produits sont conçus spécialement pour un usage répété et sécuritaire par le nez et la bouche. La charge virale élevée qui réside dans le nez et la bouche crée un risque de transmission, notamment au sein des établissements de santé. Il a été démontré que les aérosols et les gouttelettes de nature nasale et respiratoire demeurent la principale source de transmission de la COVID-19.

Les aérosols et les gouttelettes viraux peuvent être contagieux pour une période maximale de trois heures. Bien que les masques peuvent aider à protéger contre l'infection, il serait possible de diminuer la transmission du virus par l'air si les produits antiseptiques nasaux et oraux s'avèrent efficaces contre celui-ci. Le port du masque à lui seul ne peut éliminer le virus. Le Dr Pelletier souligne : « L'antisepsie nasale et l'utilisation d'un rince-bouche conjointement au port du masque jouent un rôle important pour réduire la transmission, tout comme le lavage des mains qui accompagne le port de gants. »

« Nous ignorons encore plusieurs choses à propos de ce nouveau coronavirus et de son comportement », soutient Samuel Barone, M. D., médecin en chef à Veloce BioPharma. « Nous travaillons avec des traitements antiviraux à base d'iodophore pour la dermatologie et l'ophtalmologie depuis quelques années et cette expérience a donné naissance au programme antiseptique Halodine®. Nous sommes extrêmement encouragés par ces résultats qui démontrent pour la première fois une efficacité contre le virus responsable de la COVID-19. »

À propos de Veloce BioPharma LLC

Veloce BioPharma LLC est une société biopharmaceutique en phase clinique qui se consacre à l'élaboration de traitements antiviraux novateurs dans le domaine de la dermatologie et de l'ophtalmologie. Veloce BioPharma a été fondée et est dirigée par des médecins praticiens.

