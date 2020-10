OTTAWA, ON, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont rappelé aujourd'hui au gouvernement fédéral, qu'alors que les effets de trois accords commerciaux successifs se font sentir sur les fermes, les producteurs sont toujours en attente de l'indemnisation promise par le gouvernement fédéral.

Le premier ministre Trudeau, la vice-première ministre Freeland et la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Bibeau ont tous réitéré la nécessité d'indemniser les producteurs laitiers pour ces accords commerciaux. Cet engagement fut répété tout récemment dans le discours du Trône le 23 septembre dernier où le gouvernement affirmait : « Nos familles peuvent se nourrir grâce aux agriculteurs, et nous allons continuer de les aider à réussir et à faire croître leurs entreprises. »

Rappelons que ces accords font en sorte de transférer une partie de la production laitière intérieure à des producteurs laitiers d'autres pays. Ceux-ci fourniront ainsi le lait qui servira à la fabrication de produits laitiers qui feront leur chemin vers les étalages des épiceries canadiennes.

« D'ici 2024, dans la foulée des concessions commerciales, environ 18 % de la production laitière intérieure aura été concédée à des producteurs laitiers d'autres pays à un moment où les Canadiens sont plus au fait que jamais de l'importance d'assurer notre propre sécurité alimentaire, déplore Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. En ne respectant pas son engagement, le gouvernement nuit à son propre secteur laitier, un choix qui semble contre-intuitif. »

L'Accord économique et commercial global (AECG) est entré en vigueur en 2017, et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) est pour sa part entré en vigueur en 2018.

Les engagements du gouvernement datent de 2018, et dans le cas de l'AECG et du PTPGP, le financement a été annoncé dans le budget de 2019. Juste avant l'élection de 2019, le gouvernement a annoncé un premier versement associé à l'indemnisation totale de 1,75 milliard de dollars pour ces deux accords, mais depuis, il n'y a eu aucun développement. Or, le gouvernement a ratifié un troisième accord commercial causant du tort à son industrie laitière intérieure - l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) - et aucun détail n'a été divulgué quant au montant ou à l'échéancier de l'indemnisation qui en découlera.

« Lorsque les producteurs laitiers prennent un engagement, ils tiennent parole, ajoute M. Lampron. Nous nous attendons à la même chose de notre gouvernement fédéral - il doit honorer ses promesses. »

Les PLC demandent au gouvernement d'annoncer immédiatement l'échéancier des paiements et les montants rattachés pour le solde des indemnisations dues pour l'AECG et le PTPGP, ainsi que les montants et un échéancier clair pour les indemnisations promises en lien avec l'ACEUM, des compensations qui doivent être octroyées sous forme de paiements directs.

