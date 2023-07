WINNIPEG, MB, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Les producteurs laitiers ont élu David Wiens pour succéder à Pierre Lampron à la présidence des Producteurs laitiers du Canada (PLC) lors de l'assemblée générale annuelle de l'organisation qui s'est tenue plus tôt aujourd'hui à Winnipeg. Ancien vice-président du conseil d'administration, M. Wiens exploite une ferme à Grunthal, au Manitoba, où il s'occupe de 230 vaches et cultive 1 600 acres (607 ha) de terres avec son frère, Charles Wiens.

« Je tiens à remercier les producteurs laitiers de m'avoir élu à la direction de notre organisation nationale », a déclaré David Wiens, président des Producteurs laitiers du Canada. « Notre industrie est à la croisée des chemins, nous sommes confrontés à de nombreux défis, mais il y a aussi des possibilités devant nous que nous devons saisir. »

Président des Producteurs laitiers du Manitoba, David Wiens est membre du conseil d'administration des Producteurs laitiers du Canada depuis 2009; en 2011, il a été élu au poste de vice-président. Au cours de son mandat au conseil d'administration, M. Wiens a présidé le Comité de promotion et préside actuellement le Comité proAction et le Conseil canadien de recherche laitière. Il préside également le Comité chargé de la révision et de la mise à jour du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers.

« Les producteurs laitiers sont le premier maillon de la chaîne de production du lait qui permet d'offrir aux consommateurs des produits laitiers très nutritifs. Cela dit, nous comptons sur nos transformateurs laitiers en tant que partenaires clés de la chaîne d'approvisionnement. Il est dans l'intérêt de l'ensemble du secteur d'adopter des approches collaboratives pour répondre aux attentes des Canadiens, » a ajouté M. Wiens.

M. Wiens est titulaire d'un baccalauréat en théologie de la Canadian Mennonite University. Il est marié à Denise et ils ont deux enfants adultes, Jasmine et Elizabeth.

Conseil d'administration des Producteurs laitiers du Canada en 2023 :

Président : David Wiens

Colombie-Britannique : Sarah Sache

Alberta : Wim Van De Brake

Saskatchewan : Matthew Flaman

Manitoba : Stefan Singer

Ontario : Vicky Morrison, Mark Hamel, Don Gordon

Québec : Daniel Gobeil, Peter Strebel, Marcel Blais

Nouveau-Brunswick : Gilbert Matheson

Nouvelle-Écosse : Greg Archibald

Île-du-Prince-Édouard : Steve Reeves

Terre-Neuve et Labrador : à communiquer

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada est l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs de lait canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé. Les producteurs laitiers se sont fixé un objectif visant la carboneutralité de la production laitière à la ferme d'ici 2050.

