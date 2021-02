OTTAWA, ON, le 25 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les producteurs laitiers canadiens ont écouté attentivement les préoccupations exprimées par les consommateurs au cours des dernières semaines au sujet de l'utilisation de suppléments alimentaires pour animaux contenant des sous-produits de la palme.

À la lumière de ces préoccupations, les Producteurs laitiers du Canada (PLC) avaient déjà annoncé la formation d'un groupe de travail d'experts pour évaluer la littérature scientifique actuelle, cerner les lacunes en matière d'information et examiner les questions soulevées par les consommateurs. Des universitaires de différents domaines pertinents, ainsi que des experts du secteur, se réuniront sous peu pour commencer les travaux. Les PLC demanderont également l'avis des consommateurs dans le cadre de cet exercice.

Il est essentiel que les décisions soient prises sur une base factuelle et que la science guide notre secteur, d'où la création d'un groupe de travail d'experts. En attendant l'achèvement de ce travail, les PLC demandent aux producteurs laitiers d'envisager des solutions de rechange aux suppléments de palme.

Malgré cette annonce, nous soulignons que tout le lait produit au Canada est aussi sécuritaire que toujours et qu'il est assujetti aux normes rigoureuses du Canada en matière de santé et de salubrité. Nous notons également que tous les aliments pour animaux utilisés dans les fermes laitières sont approuvés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments et sont sécuritaires pour les animaux.

Les producteurs laitiers travaillent chaque jour pour produire du lait selon des normes parmi les plus rigoureuses et ils sont déterminés à continuer de dépasser les attentes des consommateurs.

PROFIL DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les agriculteurs canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé.

