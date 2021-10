Le Great Canadian Baking Show est rapidement devenu l'une des émissions de télévision les plus populaires au Canada. Chaque semaine, de talentueux boulangers-pâtissiers de partout au pays relèvent des défis culinaires dans le but de remporter le très convoité titre. Voyez qui sont les concurrents de cette année ici .

« De plus en plus de gens préparent leurs repas à la maison en ce moment, et les producteurs laitiers veulent aider des millions de boulangers-pâtissiers amateurs à découvrir les avantages qu'il y a à cuisiner avec des produits laitiers, indique Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. Nous voulons que les consommateurs sachent que si les produits laitiers canadiens sont des ingrédients aussi formidables, c'est que notre lait est produit en vertu de normes parmi les plus strictes au monde. Les gens font confiance à nos producteurs laitiers, et nous sommes fiers de nous montrer à la hauteur de leurs attentes. »

Une capsule de 30 secondes mettant en vedette Mahathi Mundluru, finaliste de la 4e saison, et Wallace Wong (le « Six Pack Chef »), très célèbre pour ses prouesses culinaires et athlétiques, sera diffusée à CBC et sous forme de compte à rebours avant le début de l'émission. Dans le cadre de la commandite, les PLC présentent le concours « Bake it with Canadian Dairy [Cuisinez-le avec des produits laitiers canadiens] » de la CBC, et les deux partenaires dévoileront également des recettes qui contiennent des produits laitiers canadiens et qui correspondent au thème de chaque semaine.

Pour en savoir plus, visitez producteurslaitiersducanada.ca et soyez à l'écoute du Great Canadian Baking Show dès le dimanche 17 octobre à CBC et sur CBC Gem.



À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs laitiers canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé.

À PROPOS DE CBC/RADIO-CANADA

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe, en chinois, en pendjabi et en tagalog, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère numérique.

