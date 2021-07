L'investissement des PLC appuie l'objectif du gouvernement du Canada de planter deux milliards d'arbres sur 10 ans

OTTAWA, ON, le 13 juill. 2021 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont heureux d'annoncer un investissement de 100 000 $ dans le Programme national de verdissement (PNV) d'Arbres Canada. Cet investissement appuiera la plantation de 25 000 arbres à divers endroits au Canada. Le PNV est financé en partie par le programme 2 milliards d'arbres du gouvernement fédéral. L'annonce d'aujourd'hui, faite en marge de l'assemblée générale annuelle des PLC, représente une étape importante vers cet objectif.

Les producteurs laitiers canadiens sont dédiés à la préservation de nos ressources naturelles pour les prochaines générations. Ils tiennent à prendre des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques. Les arbres jouent un rôle important dans la diversification et le rétablissement de la végétation indigène, la stabilisation du sol, la création d'habitats et de couloirs pour la faune, ainsi que la promotion du piégeage du carbone et de la qualité de l'air pour tous.

Grâce aux progrès de la technologie agricole et à l'engagement du secteur envers l'amélioration continue, la production d'un litre de lait au Canada émet moins de la moitié des émissions de gaz à effet de serre moyennes au niveau mondial. De 1990 à 2016, notre empreinte carbone a diminué de 23 % selon les données d'Environnement et Changement climatique Canada.

Néanmoins, le secteur laitier s'efforce constamment de trouver des innovations et de nouveaux gains d'efficacité. Cet automne, notre secteur rehaussera une fois de plus sa gérance de l'environnement lorsque le volet environnement du programme proActionMD sera entièrement mis en œuvre. Dans le cadre de proAction, les producteurs laitiers pratiquent une intendance avisée de leurs animaux et de l'environnement et produisent du lait de grande qualité selon certaines des normes et pratiques les plus rigoureuses au monde.

Grâce à des investissements dans la recherche, à l'adoption de nouvelles pratiques et à des partenariats créatifs comme celui-ci, le secteur laitier continuera de trouver des façons novatrices de soutenir un avenir plus vert pour tous les Canadiens.

Citations :

Pierre Lampron, président, Producteurs laitiers du Canada

« Au fil des ans, les producteurs laitiers ont fait de grands progrès dans la réduction des émissions, de l'utilisation des terres et de l'empreinte hydrique associées à la production laitière. Nous sommes ravis d'appuyer le Programme national de verdissement d'Arbres Canada, car il contribue à notre avenir collectif. »

Danielle St-Aubin, chef de la direction OU Léo Duguay, président du conseil d'administration, Arbres Canada

« Arbres Canada est reconnaissant de travailler avec les Producteurs laitiers du Canada et de recevoir leur soutien généreux. Nous saluons leur engagement envers des pratiques durables et la plantation d'arbres comme moyen de préserver les espaces verts de notre pays et d'atténuer les effets des changements climatiques. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en étroite collaboration pour avoir un impact positif à l'échelle du pays. »

L'hon. Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles

« Planter deux milliards d'arbres, c'est plus qu'un plan de lutte contre les changements climatiques. C'est un plan pour créer des milliers de bons emplois verts. Nous déployons des projets de plantation d'arbres dans tout le pays, comme celui-ci avec les Producteurs laitiers du Canada. Planter des arbres nous mène à un bilan net zéro. »

PROFIL DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs laitiers canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils cherchent également à soutenir des politiques qui favorisent la durabilité de la production laitière canadienne et à promouvoir les produits laitiers et leurs bienfaits pour la santé.

