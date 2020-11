OTTAWA, ON, le 28 nov. 2020 /CNW/ - L'annonce aujourd'hui de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, de la deuxième année de l'indemnisation promise pour les concessions faites à la production laitière domestique dans le cadre de l'Accord économique et commercial global (AECG) et de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) ainsi que l'échéancier pour le solde des paiements offre plus de certitude aux producteurs laitiers.

« Les producteurs laitiers veulent investir dans leurs fermes pour innover et accroître leur efficacité. Notre objectif est d'être mieux préparé pour faire face à l'intensification de la concurrence des produits laitiers importés et fabriqués à partir de lait produit ailleurs à la suite des concessions accordées par l'AECG, le PTPGP et plus récemment de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Ces investissements importants à la ferme ne peuvent être effectués qu'avec un certain degré de certitude par rapport aux compensations promises par le gouvernement. La réduction des délais pour les paiements est une reconnaissance par le gouvernement de l'importance de la concurrence étrangère à laquelle nous sommes confrontés. C'est pourquoi l'annonce d'aujourd'hui est si importante », a déclaré Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada (PLC).

En 2020, les PLC comptaient réaliser trois éléments de son plan de travail avec le gouvernement:

L'obtention du paiement de la deuxième année du programme de rémunération de huit ans du gouvernement pour l'AECG et le PTPGP;

L'élaboration d'un échéancier des paiements pour les années restantes; et

L'élaboration d'un plan pour l'indemnisation complète et équitable pour l'ACEUM.

« Je tiens à remercier le premier ministre Trudeau d'avoir donné suite à son engagement. Nous tournons maintenant notre attention vers le dernier point de notre plan de travail, soit l'indemnisation pour l'ACEUM, et nous avons hâte d'entamer les discussions avec la vice-première ministre Freeland et la ministre Bibeau », a ajouté M. Lampron.

Jeudi dernier, la Chambre des communes a adopté à l'unanimité une motion en faveur de l'indemnisation pour les secteurs sous la gestion de l'offre, y compris le secteur laitier. « Je tiens à remercier tous les députés de la Chambre des communes qui l'ont appuyée et à souligner leur soutien sur ce dossier », a déclaré M. Lampron.

Le secteur de la production laitière est un moteur important de l'économie canadienne, mais sa capacité de réussite a été mise en péril par la signature de ces trois accords commerciaux. D'ici 2024, 18% de notre production laitière nationale aura été transférée à des producteurs étrangers qui fourniront du lait pour les produits laitiers importés qui se retrouveront sur les tablettes des épiceries canadiennes.

Un secteur laitier sain et dynamique jouera également un rôle essentiel pour assurer la relance du Canada après la pandémie et pour assurer une plus grande sécurité alimentaire aux Canadiens. Le secteur laitier soutient plus de 221 000 emplois à temps plein, contribue à hauteur de 19,9 milliards de dollars par année au PIB du Canada et génère 3,8 milliards de dollars en recettes fiscales chaque année.

