OTTAWA, ON, le 11 juin 2021 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont lancé une nouvelle campagne marketing dynamique qui mettra en lumière la prochaine génération de producteurs laitiers canadiens et le travail qu'ils réalisent pour façonner notre avenir collectif. La campagne Les producteurs laitiers de demain met en vedette d'authentiques jeunes producteurs auxquels les gens pourront s'identifier qui braqueront les projecteurs sur les pratiques agricoles modernes, en mettant l'accent sur le bien-être animal et la durabilité environnementale.

« Nous sommes vraiment heureux, grâce à cette campagne, de pouvoir mettre en vedette de jeunes producteurs laitiers de tous les coins du pays qui perpétuent la tradition en produisant du lait de grande qualité conformément à des normes parmi les plus rigoureuses au monde, indique Pierre Lampron, président des PLC. Nous rappelons aux consommateurs les progrès qu'a réalisés l'industrie laitière canadienne en réduisant les émissions de carbone, l'engagement de nos producteurs envers le bien-être animal et le fait que notre lait est produit sans hormones de croissance artificielles. »

La plateforme créative de la campagne Les producteurs laitiers de demain démontre que la prochaine génération de producteurs canadiens a pour mission de continuer à innover et à s'améliorer. En collaboration avec des influenceurs actifs sur les médias sociaux, de jeunes producteurs laitiers canadiens montrent qu'ils utilisent des technologies novatrices dans leurs fermes, tout en déboulonnant les mythes au sujet de pratiques associées à la production laitière. Les valeurs des producteurs laitiers en matière de développement durable et de bien-être animal interpellent particulièrement les millénariaux et la génération Z, car il s'agit pour ces derniers de facteurs très importants au moment d'acheter des produits alimentaires.

« Le logo de la vache bleue est au cœur de la campagne. Ce symbole emblématique représente les normes de pratique élevées derrière le lait 100 % canadien, affirme Pamela Nalewajek, vice-présidente du marketing chez les PLC. Le logo de la vache bleue est une certification de la vérité et de la transparence que neuf personnes sur dix connaissent au Canada. Et pour notre jeune public, c'est aussi le symbole d'une industrie progressiste et tournée vers l'avenir. »

La campagne bilingue de six semaines qui a pris son envol le 10 juin, comprend divers éléments numériques et conçus pour les médias sociaux (vidéo en ligne, influenceurs, Web et audio) qui seront déployés à l'échelle nationale jusqu'au 22 juillet. La principale agence créative pour cette campagne a été Angry Butterfly, et l'achat de médias a été réalisé par Initiative.

Pour visionner les ressources de la campagne, cliquez ici.

