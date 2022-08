L'ACPM qualifie la décision du CRTC de fondamentalement dangereuse pour l'avenir du secteur de la production médiatique indépendante au Canada

OTTAWA, ON, le 8 août 2022 /CNW/ - Vendredi, l'Association canadienne des producteurs médiatiques (ACPM) a soumis une pétition au ministre du Patrimoine canadien, demandant d'annuler ou de renvoyer au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) sa décision sur le renouvellement des licences pour la Société Radio-Canada, rendue le mois de juin dernier. Dans la pétition, l'ACPM fait part de ses vives préoccupations au sujet des conséquences néfastes qui découleront de l'élimination d'une importante condition de licence, qui obligeait la Société Radio-Canada à travailler avec des producteurs médiatiques indépendants lors de la production d'émissions canadiennes.

« Honnêtement, cette décision du CRTC est sortie de nulle part et affectera négativement le secteur de la production médiatique canadienne de nombreuses façons troublantes, a déclaré Reynolds Mastin, président et chef de la direction de l'ACPM. La décision mine les objectifs de la politique fédérale de radiodiffusion et s'avére fondamentalement dangereuse pour l'avenir du secteur de la production médiatique indépendante au Canada. »

Dans son appel au ministre, l'ACPM affirme que la décision du CRTC supprime les obligations responsables du succès reconnu du système canadien de radiodiffusion. Elle souligne en outre que le retrait par le CRTC de l'obligation de radiodiffusion en question a été fait sans préavis, sans preuve à l'appui de la nécessité d'un tel changement, et n'a pas été demandé par la Société Radio-Canada ni par aucun autre intervenant qui a participé au processus de renouvellement des licences.

La pétition de l'ACPM souligne également que l'organisme est en accord avec les opinions minoritaires des conseillères Lafontaine et Simard, qui ont fait remarquer que, conformément aux pratiques historiques du CRTC, un tel changement fondamental ne devrait avoir lieu qu'après une révision complète de la politique avec la participation d'experts et d'intervenants de l'industrie touchés.

« La Société Radio-Canada commande le plus de programmation indépendante au Canada, et l'élimination de cette condition aura des répercussions négatives sans précédent sur l'avenir de la programmation canadienne », a ajouté M. Mastin.

