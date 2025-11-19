Les Producteurs en serre du Québec demandent des changements majeurs à la tarification du carbone

SAINT-HYACINTHE, QC, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Réunis en assemblée générale annuelle, les Producteurs en serre du Québec (PSQ) demandent au gouvernement du Québec d'harmoniser les conditions d'application de la tarification carbone (le SPEDE au Québec) avec celles du reste du Canada en mettant en place des mesures garantissant un retour financier direct aux entreprises afin de ne pas nuire au développement et à la compétitivité des entreprises serricoles du Québec au profit de leurs compétiteurs.

« Les entreprises serricoles du Québec sont confrontées à un environnement d'affaires de plus en plus complexe et imprévisible. La tarification du carbone est un facteur aggravant et le gouvernement du Québec doit corriger le tir rapidement », a déclaré le président des PSQ, André Mousseau.

« La ponction de montants exorbitants que représente cette tarification carbone pour le secteur serricole, un secteur stratégique pour notre autonomie alimentaire, nuit également à tout le secteur agricole québécois. Cette atteinte considérable à la compétitivité de nos entreprises, une situation unique au Canada, doit cesser immédiatement », a complété le premier vice-président général de l'Union des producteurs agricoles, Paul Doyon.

Pour le secteur des serres, la tarification du carbone représente des montants très importants, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de dollars. Ainsi, pour plusieurs entreprises serricoles, cela représente un coût énergétique supplémentaire de 20 % à 25 % plus élevé que la compétition des provinces voisines.

« La tarification du carbone peut facilement représenter jusqu'à 5 % des coûts directs de production, soit l'équivalent de toute la marge bénéficiaire d'une entreprise », a mentionné le président-directeur général des Productions Horticoles Demers, Jacques Demers.

Les productrices et producteurs du Québec ne remettent pas en question l'importance de lutter contre les changements climatiques. Mais ils considèrent que la situation actuelle est inéquitable comparativement à leurs homologues des autres provinces. Un rééquilibrage s'impose.

« La tarification du carbone était déjà inéquitable à l'époque où les producteurs des autres provinces, contrairement à ceux du Québec, étaient remboursés en tout ou en partie pour leur contribution. Elle l'est encore plus depuis l'abandon du régime fédéral (volet consommateur), en avril dernier », a complété Hervé Barjol, propriétaire des Serres Ste-Anne.

« Le gouvernement québécois doit apporter des changements majeurs à sa tarification du carbone et mettre en place des mesures garantissant un retour financier direct aux entreprises, afin de ne pas nuire à leur développement et leur compétitivité », a conclu M. Mousseau.

SOURCE Les Producteurs en serre du Québec

