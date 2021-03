OTTAWA, ON, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de poulet du Canada sont fiers d'annoncer l'élection de leur Comité exécutif pour 2021. Le conseil d'administration est formé de gens travaillants dont l'engagement envers notre industrie est incomparable. Être dynamique, répondre au besoin de changer, évoluer, nous adapter aux forces du marché et faire front commun autour des enjeux difficiles sont tous des éléments qui ont toujours grandement contribué à l'efficacité du conseil d'administration. Le conseil d'administration, qui compte 15 membres et est formé de producteurs et d'autres intervenants de l'industrie du poulet, a élu les personnes suivantes :

Benoît Fontaine, président (Stanbridge Station, Québec)

Originaire de Stanbridge Station, au Québec, Benoît Fontaine, président des Producteurs de poulet du Canada, s'est joint au conseil d'administration en 2013 à titre de remplaçant. Il est ensuite devenu l'administrateur du Québec en 2014. Sa ferme est située dans la région du lac Champlain, où il élève des poulets et des dindons. Ancien professeur d'histoire et directeur d'école au secondaire, et producteur de poulet de deuxième génération, M. Fontaine œuvre aussi activement auprès des Éleveurs de volailles du Québec depuis 1999. Il est devenu président en 2016.

Nick de Graaf, premier vice-président (Port Williams, Nouvelle-Écosse)

Nick de Graaf est un aviculteur de troisième génération de la vallée de l'Annapolis, en Nouvelle-Écosse. Il exploite la ferme fondée par son grand-père néerlandais au début des années 1960. Aujourd'hui, la ferme produit des poulets et aussi des dindons. Il fait également partie de l'Innovative Poultry Group (IPG) qui élève les reproducteurs de poulets à griller et est propriétaire de Maritime Chicks, un nouveau couvoir ultramoderne qui utilise le système HatchCare. En plus d'élever de la volaille, M. de Graaf cultive plus de 2 000 acres de blé, maïs et soja. Il a atteint l'autosuffisance en matière de production de maïs et de soja pour sa meunerie à la ferme, où il transforme la moulée pour ses propres troupeaux de volaille. Depuis neuf ans, il est administrateur des Chicken Farmers of Nova Scotia. Il a occupé plusieurs rôles auprès des Producteurs de poulet du Canada, notamment ceux de président du Comité de production et de représentant auprès du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage (CNSAE). M. de Graaf et sa femme, Trudy, ont trois enfants et trois petits-enfants.

Tim Klompmaker, deuxième vice-président (Norwood, Ontario)

Tim Klompmaker vit à Norwood, en Ontario, et a été élu au conseil d'administration des Producteurs de poulet du Canada en 2017. Il s'est lancé dans l'agriculture en 1984 avec sa femme Annette et ses trois fils. Il est un producteur de poulet de troisième génération, et la quatrième génération est déjà en place, exploitant ses propres fermes d'élevage de poulets. M. Klompmaker a été représentant du comité de district pour les Chicken Farmers of Ontario avant d'être élu au conseil d'administration de l'Ontario en 2010. Il a siégé à titre de représentant remplaçant de l'Ontario au sein des PPC de 2012 à 2013 et a participé au Comité de production, au Comité des politiques, et au Comité de gouvernance, en plus d'avoir été représentant auprès du CNSAE. Il a également été deuxième vice-président des Chicken Farmers of Ontario.

Derek Janzen, Membre de l'exécutif (Aldergrove, Colombie-Britannique)

Derek Janzen, Membre de l'exécutif, et son épouse Rhonda exploitent leur ferme dans la Vallée du Fraser depuis 1998. Ils élèvent des poulets et gèrent des poules pondeuses commerciales. Avant de se livrer à l'agriculture, M. Janzen a travaillé pendant près de neuf ans au service du plus grand transformateur de volaille en Colombie-Britannique. Il est passé de chauffeur de camion de livraison à un poste en ventes et marketing avant de devenir gestionnaire principal des comptes. L'expérience acquise dans le secteur de la transformation le sert bien dans son rôle auprès du conseil. Il a aussi occupé divers postes auprès d'une variété de conseils, y compris la présidence de la B.C. Egg Producers Association, et a été nommé par le ministre de l'Agriculture comme membre de la Farm Industry Review Board (FIRB), la régie provinciale de la Colombie-Britannique.

Les membres du conseil d'administration sont impatients de poursuivre leur collaboration afin de veiller à ce que l'industrie canadienne du poulet continue de répondre aux attentes des consommateurs en matière d'excellence. La vision de l'organisation est de faire en sorte que le poulet canadien soit la protéine préférée et digne de confiance des consommateurs.

Sa mission est de diriger et faire croître une industrie canadienne du poulet durable, tout en renforçant la confiance des Canadiens et en créant de la valeur pour eux. Les Canadiens veulent du poulet élevé au Canada, alors nous leur livrons un aliment frais et élevé localement, comme ils le demandent.

La marque Élevé par un producteur canadien met en valeur l'engagement des producteurs à fournir aux familles du poulet nutritif élevé selon les normes les plus strictes en matière de soins, de qualité et de fraîcheur. Les gens accordent beaucoup d'importance à leur nourriture. Ils veulent en connaître la provenance et avoir l'assurance que ce qu'ils servent à leur famille et à leurs amis est de la plus haute qualité.

Le logo Élevé par un producteur canadien ne sert pas simplement à indiquer que nos produits sont canadiens, il est synonyme d'excellence - dans tous les aspects de notre identité et de nos actions. Il est synonyme d'excellence en salubrité des aliments et en soins aux animaux, et témoigne de notre engagement à minimiser notre impact sur l'environnement.

