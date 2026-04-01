LES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DU QUÉBEC FRAPPÉS DE PLEIN FOUET PAR LA CRISE ÉNERGÉTIQUE ET LA TARIFICATION CARBONE

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Lors de l'assemblée générale annuelle des Producteurs de pommes de terre du Québec, le discours du président a porté sur l'incertitude qui demeure bien présente sur les fermes de pommes de terre du Québec, alors que la guerre en Iran vient frapper de plein fouet la rentabilité de la production à l'aube des semis. Cette crise vient s'ajouter à l'impact négatif de la tarification carbone sur la compétitivité des fermes de pommes de terre du Québec.

Impact de la guerre en Iran

La hausse marquée des prix du pétrole, alimentée par la guerre en Iran, laisse présager une augmentation importante des coûts de production. Le carburant, essentiel aux opérations agricoles, représente déjà une part considérable des dépenses des producteurs. À cela s'ajoute une augmentation notable du coût des engrais, un intrant indispensable à la culture de la pomme de terre. Qui plus est : les risques de retards dans la livraison des engrais pourraient compromettre la mise en terre et, par conséquent, l'ensemble de la récolte 2026. La hausse du prix du carburant et des fertilisants représente un impact de près de 60 000 $ pour une ferme de pommes de terre au Québec.

Impact de la tarification carbone

La crise du prix de l'énergie vient s'ajouter aux pressions déjà existantes de la tarification carbone sur la compétitivité de notre production. L'impact de la tarification carbone est 2,5 fois plus important par hectare pour la pomme de terre que pour la production de maïs-grain, par exemple. : Pour une entreprise qui réalise 150 ha (370 acres) de pommes de terre, cela représente une facture de près de 7 000 $/année pour ses superficies en pommes de terre.

Bien que nous soyons heureux pour les producteurs de grains qui ont reçu une aide financière spéciale de 30M$ à cet effet, annoncée le 6 mars par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Donald Martel, nous trouvons préoccupant, sinon injustifiable, l'oubli des superficies de production maraichère, dont la pomme de terre. Une correction de cet oubli est plus qu'urgente pour venir en aide aux producteurs de pommes de terre du Québec.

En prenant en compte les effets négatifs de la crise énergétique liée au conflit en Iran (60 000 $) et l'impact de la tarification carbone (7 000 $), les producteurs de pommes de terre du Québec commenceront leur saison de production avec un déficit d'environ 67 000 $ pour une exploitation typique de 150 hectares (370 acres). Cela représente un impact global pour le secteur de la production de près de 10 millions de dollars. Sans support équitable de la part de l'État, les producteurs de pommes de terre se verront dans l'obligation d'augmenter leur prix pour couvrir ces charges additionnelles, sans quoi, la viabilité de nos entreprises sera mise à mal.

« Nous croyons profondément à la valeur de la collaboration entre producteurs, distributeurs et transformateurs pour faire face à cet enjeu qui va avoir un impact majeur sur notre industrie. » souligne Francis Desrochers, président des PPTQ.

À propos des Producteurs de pommes de terre du Québec :

Les Producteurs de pommes de terre du Québec représentent l'intérêt de plus de 218 entreprises, qui produit près de 615 millions de kg de pommes de terre pouvant ainsi comble de bonheur plus de 11 millions de personnes.

SOURCE Les Producteurs de pommes de terre du Québec

Renseignements : Julie-Anne Guidi, Agente aux communications, PPTQ, 450 679-0540, poste 8547, [email protected]