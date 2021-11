La Commission de la pomme de terre de l'Île-du-Prince-Édouard demande une intervention rapide et concertée pour sauver les producteurs de pommes de terre

CHARLOTTETOWN, PE, le 25 nov. 2021 /CNW/ - Le Prince Edward Island Potato Board (Commission de la pomme de terre de l'Île-du-Prince-Édouard), au nom de ses plus de 175 membres, encourage vivement tous les Canadiens à travailler ensemble pour protéger les producteurs de pommes de terre à la suite de la décision prise plus tôt cette semaine par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) de suspendre les exportations de pommes de terre de l'Île vers ses clients et partenaires américains de longue date.