OTTAWA, ON, le 28 nov. 2020 /CNW/ - Les 4 700 producteurs d'œufs et de volaille du Canada apprécient l'annonce aujourd'hui de programmes d'investissement et d'initiatives d'expansion du marché pour compenser les effets des pertes de marchés résultant de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Cet investissement dans nos secteurs est un pas dans la bonne direction; il aidera nos producteurs à continuer d'apporter des améliorations à leurs activités et à renforcer à long terme l'efficience et la durabilité de leurs fermes. Il contribuera aussi à soutenir l'activité économique dans les communautés rurales et urbaines de tout le Canada.

Les Producteurs d'œufs du Canada, Les Producteurs de poulet du Canada, Les Éleveurs de dindon du Canada et Les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada remercient l'honorable ministre Bibeau et son équipe de défendre les producteurs d'œufs et de volaille. Nous envisageons avec intérêt de travailler avec les fonctionnaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de ces programmes et initiatives au cours des prochains mois.

Les producteurs d'œufs et de volaille du Canada ont perdu une part importante de leur marché intérieur et risquent d'essuyer des pertes de milliards de dollars en revenus nets d'exploitation à cause du PTPGP, entré en vigueur en décembre 2018. L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur les efforts du groupe de travail sur la volaille, qui a évalué l'impact des accords commerciaux sur nos secteurs respectifs et présenté des recommandations en avril 2019. Ces mesures permettront aux producteurs de faire des plans d'avenir, de tenir compte de la dynamique particulière de nos industries respectives et de contribuer à l'objectif de faire croître le secteur agricole du Canada.

L'annonce d'aujourd'hui a trait aux effets du PTPGP sur nos secteurs, mais nos producteurs ont aussi essuyé d'importantes pertes de marchés en raison de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Nous espérons pouvoir aussi travailler avec les représentants du gouvernement à évaluer les compensations qui s'imposent en lien avec l'ACEUM.

Les Producteurs d'œufs du Canada, Les Producteurs de poulet du Canada, Les Éleveurs de dindon du Canada et Les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada sont la voix des producteurs des secteurs canadiens de la volaille et des œufs soumis à la gestion de l'offre. Nous sommes une force stabilisatrice au Canada rural et nous faisons partie de la solution économique du pays en contribuant 11,1 milliards de dollars au PIB et en soutenant plus de 144 000 emplois.

SOURCE Les Producteurs d'œufs du Canada

