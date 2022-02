OTTAWA, ON, le 15 févr. 2022 /CNW/ - Les Producteurs d'œufs du Canada sont heureux d'annoncer la mise en service de leur Outil national d'évaluation de la durabilité environnementale (OEDE), un outil en ligne novateur qui permet aux producteurs d'œufs canadiens de mesurer, de surveiller et de gérer l'empreinte environnementale de leur propre ferme. La version bêta de l'OEDE donne aux producteurs la possibilité d'évaluer la durabilité de leur ferme pour comprendre les principaux facteurs de la performance environnementale, y compris la consommation d'énergie et d'eau, tout en établissant des comparaisons avec les fermes de leur région et de l'ensemble du pays.

« La demande et l'utilisation croissantes des œufs vont de pair avec la responsabilité de produire des œufs de façon durable. C'est pourquoi le secteur des œufs de notre pays et nos vaillants producteurs d'œufs d'un océan à l'autre restent déterminés à améliorer continuellement leurs opérations et leurs pratiques, et c'est aussi la raison pour laquelle nous investissons dans l'innovation et de nouveaux outils comme l'OEDE », a déclaré Tim Lambert, chef de la direction des Producteurs d'œufs du Canada. « L'élaboration de l'OEDE fait partie de notre vision globale de la durabilité. À mesure que la production d'œufs continue de croître, le fait de favoriser des méthodes agricoles plus durables continuera de jouer un rôle central pour assurer un avenir solide et prospère à l'industrie et au Canada », a‑t‑il ajouté.

L'industrie canadienne des œufs a énormément progressé en matière de durabilité environnementale au fil du temps, la production d'œufs émettant beaucoup moins de gaz à effet de serre et utilisant moins d'eau, de terre et d'énergie qu'il y a 50 ans. L'OEDE permettra aux producteurs d'œufs de rester à l'avant-garde de la mise en œuvre de technologies vertes et de nouvelles innovations. En offrant un accès sur demande aux données de recherche les plus récentes sur la durabilité agricole, l'OEDE donnera aux producteurs les moyens de créer un plan d'action, d'établir des objectifs de durabilité, d'effectuer le suivi des progrès et de travailler à rendre leurs exploitations encore plus durables.

« L'innovation est essentielle pour favoriser de nouvelles pratiques durables », a déclaré Nathan Pelletier, titulaire de la Chaire de recherche en durabilité des Producteurs d'œufs du Canada à l'Université de la Colombie-Britannique à Okanagan. « Les producteurs d'œufs recueillent une énorme quantité de données sur l'énergie, les aliments pour animaux et l'utilisation de l'eau, ainsi que sur les paramètres et les conditions d'exploitation des fermes. Ce que nous faisons, c'est faciliter le regroupement anonyme de ces données pour permettre aux producteurs de voir où ils se situent dans le spectre général du rendement en matière de durabilité et d'envisager des options pour réduire davantage leur empreinte environnementale. De plus, dans un esprit d'amélioration continue, les versions ultérieures de l'OEDE comprendront des évaluations plus détaillées qui tiendront également compte des considérations économiques et des données sur le bien-être des animaux. C'est une période passionnante pour faire partie de l'agriculture canadienne. »

À ce jour, l'OEDE est offert à tous les producteurs d'œufs canadiens enregistrés, qui peuvent accéder à l'outil à durabilitedesoeufs.ca. Pour en savoir plus sur l'engagement des Producteurs d'œufs du Canada et l'importance qu'ils accordent à l'égard de la durabilité, nous vous invitons à lire notre premier rapport sur la durabilité.

