La pandémie se poursuivant dans la nouvelle année, Banques alimentaires Canada a fait appel aux plus de 1200 producteurs d'œufs du Canada d'un océan à l'autre pour obtenir plus d'œufs locaux afin de s'assurer que des aliments frais et nutritifs soient offerts aux gens dans le besoin. En tant que partisans de longue date des banques alimentaires d'un bout à l'autre du pays et de leur mission de soulager la faim et de la prévenir, les producteurs d'œufs canadiens de la Colombie-Britannique au Nunavut, en passant par Halifax, ont répondu avec conviction à cet appel à redonner.

« Les producteurs d'œufs canadiens ont toujours travaillé ensemble pour soutenir nos collectivités, et Banques alimentaires Canada, ainsi que son équipe dévouée d'employés et de bénévoles, joue un rôle essentiel dans le soutien continu de nos producteurs d'œufs, a déclaré Roger Pelissero, président des Producteurs d'œufs du Canada. Nous savons qu'il s'agit d'une période difficile pour tant de personnes et de familles. Pour cette raison, il est essentiel que nous demeurions compatissants et que nous continuions à soutenir les gens du mieux que nous le pouvons. »

Alors que la pandémie dure depuis près de deux ans, les visites aux banques alimentaires partout au pays ont augmenté de 20 %, selon Banques alimentaires Canada. Le don accru d'œufs frais et locaux, aliments de base qui constituent une excellente source de protéines, appuiera les efforts déployés par les banques alimentaires pour aider les membres les plus vulnérables de nos collectivités.

« Ce fut une autre année difficile pour ceux qui luttent contre la faim, y compris nos voisins et amis dans toutes les collectivités du Canada, a déclaré David Armour, chef de la direction par intérim de Banques alimentaires Canada. « Comme le recours aux banques alimentaires continue d'atteindre des niveaux records, il est plus important que jamais de nous réunir en tant que pays pour trouver de nouvelles façons novatrices de fournir des aliments sains et nutritifs à ceux qui en ont besoin aujourd'hui, tout en faisant avancer les politiques qui préviendront la faim demain. »

Ensemble, nous pouvons changer les choses. Si vous cherchez aussi des façons de redonner à votre collectivité pendant cette période, cliquez ici pour faire un don et apporter votre soutien aux banques alimentaires du Canada.

Au sujet des Producteurs d'œufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'œufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les œufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'œufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca .

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim, plus de 3000 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. L'an dernier, ils ont reçu plus de 1,1 million de visites par mois. Dans la dernière décennie, le réseau a reçu et distribué plus de 1,4 milliard de livres de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 70 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d'y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Pour en savoir plus, visitez le site de banquesalimentaires.ca .

