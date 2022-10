OTTAWA, ON, le 14 oct. 2022 /CNW/ - C'est aujourd'hui la Journée mondiale de l'œuf et pour souligner l'occasion, les Producteurs d'œufs du Canada rendent hommage à l'humble œuf et aux vaillants producteurs d'œufs canadiens qui fournissent des œufs frais, locaux et de haute qualité tout au long de l'année.

La Journée mondiale de l’œuf aura lieu le vendredi 14 octobre 2022. Les Producteurs d’œufs du Canada soulignent l’occasion en célébrant l’humble œuf et en reconnaissant ses producteurs. Des pratiques durables à l’incidence communautaire, cette vidéo célèbre les producteurs d’œufs canadiens et leur travail acharné toute l’année.

« En cette Journée mondiale de l'œuf, nous célébrons l'importance des aliments produits au Canada et des gens qui rendent toute cette production possible, a déclaré Roger Pelissero, président des Producteurs d'œufs du Canada. Les familles de producteurs d'œufs comme la mienne sont fières que les aliments que nous produisons soient adorés de nos amis, de nos voisins et de nos concitoyens. De plus, les producteurs d'œufs du Canada se sont positionnés comme chefs de file en matière de durabilité en épousant ce principe chaque jour, grâce à tous les choix qu'ils font, et les retombées que ces choix auront sur les prochaines générations méritent d'être célébrées! »

Tout le monde sait que les œufs sont consommés partout dans le monde et surtout ici, au Canada. Grâce au travail quotidien de plus de 1200 producteurs d'œufs, de Terre-Neuve à la Colombie-Britannique, jusqu'aux Territoires du Nord-Ouest, des œufs de grande qualité produits au Canada assouvissent notre appétit.

Pour braquer les projecteurs sur cette appréciation collective des producteurs d'œufs canadiens et des œufs canadiens, les Producteurs d'œufs du Canada ont préparé une courte vidéo pour la Journée mondiale de l'œuf. Vous pouvez la regarder ICI. Des chefs canadiens de renom se sont également associés aux Producteurs d'œufs du Canada à l'occasion de la Journée mondiale de l'œuf pour créer des recettes saisonnières à partir d'ingrédients locaux provenant de leur région respective. Leurs recettes vivantes qui encouragent tout le monde à faire preuve de créativité dans la cuisine et à démontrer leur soutien pour les aliments locaux produits au Canada se trouvent ICI .

C'est maintenant votre tour. Joignez-vous à nous pour célébrer la Journée mondiale de l'œuf en nous disant à quel point vous aimez les œufs et les producteurs d'œufs canadiens en utilisant le mot-clic #Journéemondialedeloeuf et en identifiant @eggsoeufs sur votre plateforme des médias sociaux préférée.

Pour en savoir plus sur les Producteurs d'œufs du Canada :

Site Web : producteursdoeufs.ca

Instagram : @eggsoeufs

Twitter : @eggsoeufs

Facebook : facebook.com/eggsoeufs

Au sujet des Producteurs d'œufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'œufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les œufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'œufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca .

Au sujet de la Journée mondiale de l'œuf

La Journée mondiale de l'œuf est une célébration internationale le deuxième vendredi d'octobre de chaque année. Cette journée vise à sensibiliser les gens aux bienfaits nutritionnels des œufs et au rôle qu'ils jouent pour nourrir les familles du monde entier. Cette journée a été établie lors de la conférence de la Commission internationale des œufs qui s'est tenue à Vienne en 1996. Cette année, la Journée mondiale de l'œuf a lieu le vendredi 14 octobre 2022.

SOURCE Les Producteurs d’oeufs du Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Elissa Zaks, Agente principale des affaires publiques, Les Producteurs d'œufs du Canada, [email protected], 343-777-6433