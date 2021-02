Les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada annoncent un don à Banques alimentaires Canada pour contribuer à la réponse à la COVID-19

OTTAWA, ON, le 4 févr. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada (POIC) ont annoncé un don de 50 000 $ à Banques alimentaires Canada pour aider les banques alimentaires du pays. Ce don fait suite à un autre don de 20 000 $ qu'ont fait les POIC en 2020 pour aider les banques alimentaires dans le cadre des efforts d'intervention face à la pandémie de COVID-19 partout au Canada.

Les producteurs d'œufs d'incubation du Canada produisent des œufs de grande qualité qui sont couvés jusqu'à éclosion aux fins d'élevage de poulets et qui sont un élément essentiel de la chaîne d'approvisionnement alimentaire du Canada. À un moment où de nombreux Canadiens ont ravivé leur intérêt pour la nourriture et la cuisine, ce ne sont pas toutes les personnes et les familles qui ont pu répondre à leurs besoins alimentaires en raison d'une perte de revenu, d'une mauvaise santé ou d'autres raisons. Comme la pandémie de COVID-19 continue d'avoir des répercussions importantes et néfastes sur de nombreux Canadiens, les banques alimentaires de tout le pays ont subi des pressions alors que leur capacité opérationnelle a été mise à rude épreuve. Nous savons maintenant que les répercussions de la pandémie continueront de se faire sentir bien plus longtemps que prévu initialement, et que l'insécurité alimentaire demeurera un défi pour de nombreuses familles.

« La pandémie de COVID-19 a eu une incidence sur la vie de tous les Canadiens, en particulier sur celle de certaines de nos collectivités les plus vulnérables, a déclaré Brian Bilkes, président des POIC et producteur d'œufs d'incubation en Saskatchewan. Nous devons tous apporter notre contribution afin que les personnes les plus démunies obtiennent le soutien et l'aide dont elles ont besoin pour affronter cette période difficile. Les POIC sont très fiers de continuer à jouer un rôle important en apportant un soutien à nos collectivités partout au Canada. »

« L'ensemble du réseau des banques alimentaires accorde une grande valeur aux protéines de poulet », a déclaré Tania Little, chef du Développement et des partenariats, Banques alimentaires Canada. Nous sommes reconnaissants de ce précieux don. »

Ce financement permettra au réseau des banques alimentaires de fournir, aux collectivités qui en ont le plus besoin, une aide supplémentaire sous la forme d'aliments nutritifs et de grande qualité. Les producteurs d'œufs d'incubation du Canada, qui sont une composante intégrante de l'approche durable du Canada en matière de production de poulet, sont fiers du travail qu'ils font au quotidien et de leurs engagements fermes à l'égard de la salubrité des aliments et des soins aux animaux. Il s'agit d'une étape modeste, mais essentielle pour aider les Canadiens alors que la pandémie persiste.

À propos des Producteurs d'œufs d'incubation du Canada

Les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada sont une organisation nationale qui représente 225 producteurs de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec. La mission de l'organisation est de continuer à favoriser la croissance et la rentabilité de l'industrie des œufs d'incubation de poulet à chair au Canada afin de garantir une industrie forte, efficace et concurrentielle qui produit un approvisionnement fiable en œufs d'incubation de poulet à chair de qualité pour les producteurs canadiens de poulet.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires d'un océan à l'autre. Depuis 40 ans, les banques alimentaires se consacrent à aider les Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire. Plus de 3 000 banques alimentaires et organismes communautaires collaborent pour soutenir nos voisins les plus vulnérables qui, l'an passé, ont fait 1,1 million de visites dans ces organisations en un mois seulement, selon le rapport Bilan-Faim. Depuis 2010, notre système a permis de recueillir et de distribuer plus de 1,5 milliard de livres de nourriture et Banques alimentaires Canada a consacré près de 100 millions de dollars à maximiser l'incidence collective et à renforcer la capacité locale tout en travaillant à diminuer la nécessité d'avoir recours aux banques alimentaires. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de faim.

SOURCE Canadian Hatching Egg Producers

Renseignements: Visitez le site http://www.foodbankscanada.ca/ pour en apprendre davantage.