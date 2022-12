Plusieurs grands viniculteurs des comtés de Sonoma et de Napa participent au programme d'accès anticipé de l'entreprise californienne qui conçoit une solution d'irrigation intelligente « unique en son genre ».

SANTA ROSA, Californie, 15 décembre 2022 /CNW/ - Lumo [ lumo.ag ], une entreprise d'Agtech qui met l'accent sur la durabilité de l'eau grâce à la mise au point d'une valve et d'une technologie d'irrigation intelligentes, a annoncé aujourd'hui qu'elle a lancé son programme d'accès anticipé pour 2023.

Lumo prévoit de fabriquer 250 valves intelligentes en 2023, ce qui permettra aux producteurs d'automatiser leurs systèmes d'irrigation et de les rendre plus précis, tout en améliorant la responsabilisation. Les entreprises participantes qui adhèrent au programme d'accès anticipé profitent de nombreux avantages, notamment :

Un accès prioritaire et un droit de premier refus dès le premier cycle de production des valves intelligentes Lumo

Un siège au conseil consultatif de la clientèle et la possibilité de participer à des ateliers trimestriels pour discuter des demandes de fonctionnalités et fournir des commentaires qui influenceront la feuille de route des produits de Lumo

Un accès à des services de soutien sur place en tout temps

Une garantie à vie sur l'équipement

De grands producteurs de vin comme Clos du Val, Bohème, Price Family, Field Vineyards et Pine Ridge Vineyards, une marque du Crimson Group qui a récemment obtenu le statut de membre Argent de l'International Wineries for Climate Action (IWCA), ont tous manifesté leur engagement à l'égard de la durabilité de l'eau en adhérant au problème d'accès anticipé de Lumo et feront partie d'un groupe trié sur le volet d'utilisateurs précoces qui déploieront le système de valves intelligentes dans leurs vignobles.

« Chez Clos du Val, nous accordons une grande importance à l'innovation, à l'efficacité et à la durabilité, a expliqué Ryan Decker, gestionnaire de la viticulture et des relations avec les producteurs, Clos du Val. C'est pourquoi nous sommes impressionnés par Lumo et son objectif de transformer l'industrie agricole en créant une solution qui optimisera l'utilisation de l'eau pour les producteurs commerciaux comme nous. »

La famille Price envisage de déployer la solution Lumo dans son célèbre vignoble Gap Crown. « Nous sommes inspirés par les possibilités offertes par Lumo, et nous sommes impatients de mettre en œuvre ses technologies dans nos vignobles », a déclaré Rob Harris, directeur général, Price Family Vineyards & Estates.

Lumo a recueilli 2,1 millions de dollars sous forme de fonds de prédémarrage et commercialise actuellement sa technologie d'irrigation intelligente. Le système offre un réseau unique de valves d'entrée d'eau intelligentes sans fil qui permettra aux producteurs d'optimiser l'utilisation de l'eau afin d'améliorer la qualité des cultures et de réduire leurs coûts indirects. Des valves intelligentes de Lumo font actuellement l'objet de tests dans certains vignobles et vergers des comtés de Sonoma et de Napa en Californie.

Pour en savoir plus sur le programme d'accès anticipé de Lumo, visitez le lumo.ag ou envoyez un courriel à [email protected] .

À propos de Lumo

Lumo est une solution d'irrigation intelligente qui aide les cultivateurs à économiser de l'eau, améliorer la qualité de leurs cultures et réduire leurs coûts. Les valves intelligentes munies de capteurs intégrés permettent l'automatisation, la responsabilisation et la tenue de dossiers numériques, ce qui donne aux producteurs une visibilité sans précédent de la situation de leur réseau d'irrigation. Pour en savoir plus, consultez le lumo.ag

