Les Prix Signature 2024 de Bonjour Résidences: souligner l'excellence des résidences pour aînés

TERREBONNE, QC, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Bonjour Résidences a fièrement dévoilé les lauréats des Prix Signature 2024. Créée en 2021, cette initiative met en lumière l'excellence des résidences pour aînés. Avec l'ajout de 10 nouvelles catégories et l'ouverture des candidatures aux résidences, cette édition a élargi la reconnaissance des meilleures pratiques dans l'industrie des RPA.

Parmi les résidences honorées cette année, Chartwell Manoir Archer à Sainte-Foy s'est distinguée pour ses expériences culinaires inégalées, transformant chaque repas en un moment gourmand. À Laval, Villa Ste-Rose a brillé grâce à son laboratoire d'innovation technologique, développant des solutions avant-gardistes pour améliorer la vie des résidents. De son côté, Manoir de Casson, à Montréal, a été récompensé pour son milieu de vie inclusif, favorisant la diversité et l'épanouissement personnel.

Les Résidences Soleil Manoir Sherbrooke se sont illustrées par leur programmation d'activités enrichissante, tandis que la résidence Selena, située dans le Sud-Ouest de Montréal, a retenu notre attention par la qualité exceptionnelle de ses soins pour les personnes atteintes de troubles de mémoire. La Villa d'Accueil St-Bernard, une petite RPA chaleureuse de Chaudière-Appalaches, a également été mise en avant pour son cadre intime et ses soins personnalisés.

Dans la catégorie des ressources intermédiaires, La Maison Dauphinelle située à Saint-Basile-le-Grand a été reconnue pour son environnement chaleureux et axé sur l'autonomie des résidents. Le CHSLD de Laval, pour sa part, a confirmé son statut d'excellence grâce à des soins personnalisés et une communication exemplaire avec les familles. Enfin, le Lib Aylmer à Gatineau a remporté les honneurs dans la catégorie des complexes locatifs 55+, combinant design moderne et vie communautaire dans un cadre unique. Le prix Coup de cœur du public a été attribué au LUX Gouverneur, près du Parc Olympique, pour son engagement envers le bien-être des résidents et ses installations de premier plan.

« Les Prix Signature mettent en lumière l'innovation et l'excellence des RPA au Québec. Ces distinctions reflètent des pratiques inspirantes qui élèvent les standards de qualité et enrichissent la vie des résidents », témoigne Sara Girard, CEO de Bonjour Résidences.

Les Prix Signature 2024 témoignent du dévouement et de l'innovation des résidences qui contribuent à rehausser les standards de vie des aînés au Québec. En rendant hommage à ces réalisations, Bonjour Résidences encourage toute l'industrie à poursuivre ses efforts pour offrir des milieux de vie où chaque résident peut s'épanouir.

À PROPOS DE BONJOUR RÉSIDENCES

Fondée en 2016, Bonjour Résidences a pour mission de simplifier la recherche d'une résidence pour aînés en offrant des outils technologiques performants et un accompagnement personnalisé. Notre plateforme aide gratuitement les aînés et leurs familles à trouver un milieu de vie qui répond parfaitement à leurs besoins. Grâce à une équipe dédiée et à l'écoute, nous guidons chaque personne pour transformer une étape importante en une expérience sereine et rassurante.

