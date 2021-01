Les Prix du Québec - Le gouvernement du Québec lance l'appel de candidatures 2021 et annonce la création d'un prix en arts de la scène

La création du prix Denise-Filiatrault, dont l'éponyme a été choisi pour sa contribution marquante et diversifiée aux arts de la scène, permet de reconnaître pleinement ce domaine en le distinguant de ceux des autres Prix du Québec auxquels il avait été associé jusqu'à présent. Rappelons que les Prix du Québec constituent la plus haute distinction en culture et en science décernée par le gouvernement du Québec.

D'ici le 16 mars 2021, les organisations, les groupes ainsi que les individus sont invités à proposer des candidatures pour l'un ou l'autre des 16 Prix du Québec :

Prix culturels Prix scientifiques • Prix Albert-Tessier (cinéma) • Prix Athanase-David (littérature) • Prix Denise-Filiatrault (arts de la scène) • Prix Denise-Pelletier (arts d'interprétation) • Prix Ernest-Cormier (aménagement du territoire, architecture et design) • Prix Georges-Émile-Lapalme (langue française) • Prix Gérard-Morisset (patrimoine) • Prix Guy-Mauffette (radio, télévision, presse écrite et médias numériques) • Prix Paul-Émile-Borduas (arts visuels, métiers d'art et arts numériques) • Prix Armand-Frappier (développement d'une institution de recherche ou administration et promotion de la recherche) • Prix Léon-Gérin (sciences humaines et sociales) • Prix Lionel-Boulet (recherche industrielle) • Prix Marie-Andrée-Bertrand (innovation sociale) • Prix Marie-Victorin (sciences naturelles et génie) • Prix Relève scientifique (recherche dans toutes les disciplines scientifiques) • Prix Wilder-Penfield (recherche biomédicale)

Pour chacun des Prix du Québec, les dossiers de candidatures seront évalués au printemps 2021 par des jurys de pairs. Chaque récipiendaire recevra notamment une somme de 30 000 $ non imposable, une médaille en argent et un parchemin calligraphié. La personne lauréate du prix Relève scientifique recevra, quant à elle, une somme de 5 000 $ non imposable. Les récipiendaires seront dévoilés au plus tard le 30 novembre 2021. Les personnes désirant soumettre une candidature sont invitées à prendre connaissance de toutes les modalités avant de préparer un dossier, des changements pouvant avoir été apportés récemment.

Citations :

« L'impressionnante liste des récipiendaires des Prix du Québec nous démontre à quel point le milieu culturel regorge de personnes admirables dont l'œuvre, l'engagement et le talent méritent d'être récompensés. J'invite tout individu ou toute organisation à mettre en lumière des personnes qui se sont démarquées, par leur apport exceptionnel à l'infinie richesse de ce milieu, en présentant leur candidature à l'un ou l'autre des prix culturels, dont le nouveau prix en arts de la scène. Je remercie d'ailleurs chaleureusement Mme Denise Filiatrault d'avoir accepté de prêter son nom à ce prix, puisqu'elle incarne tout ce qu'il symbolise. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Les récipiendaires des Prix du Québec, volet scientifique, sont tous des chercheurs de renom, qui contribuent à l'avancement de notre société. Au cours des derniers mois, nous avons collectivement pris davantage conscience du rôle de la science dans nos vies. Quel que soit leur champ d'expertise, les personnes lauréates nous inspirent, année après année, par leur détermination, leur savoir-faire et leur sens de l'innovation. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« C'est avec un profond sentiment d'humilité et de reconnaissance que je reçois cet honneur de la part du gouvernement du Québec. Ma passion pour les arts vivants ne se dément pas, même après toutes ces années. Je suis honorée que ce prix récompense le talent et les efforts d'artisans de tous les domaines des arts de la scène. »

Denise Filiatrault, directrice artistique du Théâtre du Rideau Vert et éponyme du prix en arts de la scène

Pour plus de renseignements sur les Prix du Québec et la façon de présenter une candidature, consultez le site www.prixduquebec.gouv.qc.ca.

