Les Prix du Québec - Le gouvernement du Québec dévoile les récipiendaires des prix culturels et scientifiques 2019

MONTRÉAL, le 11 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, sont heureux de dévoiler les récipiendaires des Prix du Québec 2019.

Ces prix représentent la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec en science et en culture. Ils soulignent la carrière remarquable de personnes qui contribuent à l'essor de leur domaine d'activité, repoussent les limites de la connaissance et participent au rayonnement du Québec à l'échelle internationale.

Les récipiendaires des prix culturels 2019 sont :

M me Pauline Vaillancourt , prix Albert-Tessier - Audiovisuel et arts de la scène;

, prix Albert-Tessier - Audiovisuel et arts de la scène; M me Hélène Dorion , prix Athanase-David - Littérature;

Hélène , prix Athanase-David - Littérature; M me Angèle Dubeau, prix Denise-Pelletier - Arts d'interprétation

Angèle Dubeau, prix Denise-Pelletier - Arts d'interprétation M. Jean-Claude Poitras , prix Ernest-Cormier - Aménagement du territoire, architecture et design;

, prix Ernest-Cormier - Aménagement du territoire, architecture et design; M me Hélène Cajolet-Laganière, prix Georges-Émile-Lapalme - Langue française;

Hélène Cajolet-Laganière, prix Georges-Émile-Lapalme - Langue française; M. Jocelyn Bérubé, prix Gérard-Morisset - Patrimoine;

M. Raymond Saint-Pierre , prix Guy-Mauffette - Radio, télévision, presse écrite et médias numériques;

, prix Guy-Mauffette - Radio, télévision, presse écrite et médias numériques; M. Luc Courchesne , prix Paul-Émile-Borduas - Arts visuels, métiers d'art et arts numériques.

Les récipiendaires des prix scientifiques 2019 sont :

M. Réjean Hébert, prix Armand-Frappier - Création ou développement d'institutions de recherche ou administration et promotion de la recherche;

M me Claudia Mitchell , prix Léon-Gérin - Sciences humaines et sociales;

, prix Léon-Gérin - Sciences humaines et sociales; M. Karim Zaghib , prix Lionel-Boulet - Recherche et développement en milieu industriel;

, prix Lionel-Boulet - Recherche et développement en milieu industriel; M me Francine Descarries , prix Marie-Andrée-Bertrand - Innovation sociale;

, prix Marie-Andrée-Bertrand - Innovation sociale; M. Sylvain Moineau, prix Marie-Victorin - Sciences naturelles et génie;

M. Stanley Nattel , prix Wilder-Penfield - Recherche biomédicale;

, prix Wilder-Penfield - Recherche biomédicale; M. Maxime Descoteaux , prix Relève scientifique.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 6 novembre à 16 h à l'hôtel du Parlement. Les récipiendaires recevront une médaille créée par la joaillière Catherine Villeneuve, une bourse de 30 000 $ et un parchemin calligraphié. Le lauréat du prix Relève scientifique obtiendra quant à lui une bourse de 5 000 $ et un certificat de reconnaissance, tandis que les deux finalistes, Mme Julie Hlavacek-Larrondo et M. Laurent Turcot, recevront chacun une somme de 2 000 $.

Citations :

« Les Prix du Québec mettent en lumière les découvertes, les réalisations et l'esprit d'innovation de nos plus grands chercheurs. Je suis très impressionné par le parcours de ces gens d'exception, qui contribuent à façonner le Québec d'aujourd'hui grâce à leur rigueur, à leur engagement et à leur savoir-faire. Je tiens à remercier les récipiendaires des Prix du Québec scientifiques, dont le lauréat du prix Relève scientifique, pour leur apport inestimable à la science et à l'avancement de la société québécoise. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les récipiendaires des Prix du Québec culturels sont des exemples d'engagement, de discipline et de créativité qui suscitent admiration et fierté, et qui inspirent les nouvelles générations de Québécois. Ils contribuent, par leur talent, à faire briller le Québec ici et hors de nos frontières et ils méritent qu'on leur accorde cette distinction. C'est un grand honneur pour moi de présenter ces personnes exceptionnelles et leurs réalisations. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Lien connexe :

Pour découvrir les portraits des récipiendaires, consultez le site www.prixduquebec.gouv.qc.ca.

Suivez les Prix du Québec dans les médias sociaux #PrixduQuébec

Twitter

Facebook

Annexe - Biographies des récipiendaires des Prix du Québec 2019

Prix culturels

Prix Albert-Tessier

Pauline Vaillancourt

Depuis plus de cinquante ans, Pauline Vaillancourt œuvre comme interprète soliste classique, conceptrice et metteuse en scène. Grande ambassadrice de la musique contemporaine, elle a positionné le Québec comme un centre de recherche d'avant-garde en la matière. Depuis qu'elle l'a fondé il y a trente ans, elle dirige Chants Libres, outil d'exploration et de conception de nouvelles formes d'opéra qui permet de stimuler les artistes et les créateurs désireux de briser les moules.

Prix Athanase-David

Hélène Dorion

Intellectuelle, philosophe, artiste multidisciplinaire et écrivaine, Hélène Dorion est l'auteure d'une œuvre riche comprenant romans, récits, poèmes et essais. Par la modernité et la sagesse de ses écrits, l'écrivaine jette un regard sur les défis que rencontre le monde actuel. Excellente ambassadrice de la littérature québécoise à l'étranger, elle va à la rencontre de son public en participant à des concerts et manifestations littéraires, lors desquels elle fait la lecture de ses œuvres.

Prix Denise-Pelletier

Angèle Dubeau

Angèle Dubeau mène depuis plus de quarante ans et dans autant de pays une carrière remarquable de musicienne classique. Outre sa virtuosité et sa musicalité, ce sont ses qualités humaines qui lui confèrent une place particulière dans le cœur de son public. À titre de citoyenne, de musicienne, de directrice artistique et de communicatrice, elle imprime sa marque par son implication soutenue, sa grande portée artistique et sa capacité à tisser des liens durables avec son auditoire.

Prix Ernest-Cormier

Jean-Claude Poitras

Jean-Claude Poitras est reconnu comme une figure emblématique du monde de la mode et du design au Québec pour sa grande passion ainsi que pour le raffinement et l'esthétisme intemporel de ses créations. Créateur versatile depuis plus de cinq décennies, il embrasse non seulement le design de mode, mais aussi le design intérieur et le design industriel. Ses archives et ses collections appartiennent au patrimoine national, tandis que son œuvre fait l'objet d'expositions.

Prix Georges-Émile-Lapalme

Hélène Cajolet-Laganière

Depuis plus de quarante ans, Hélène Cajolet-Laganière se consacre à la promotion et à l'enrichissement de la langue française parlée et écrite, à la francisation des milieux de travail, à l'aménagement de la langue et à l'implantation de la Charte de la langue française dans toutes les sphères d'activités socioéconomiques du Québec. Les manuels et outils linguistiques qu'elle a développés se démarquent par leur praticité, leur vulgarisation et leur adaptation aux diverses clientèles.

Prix Gérard-Morisset

Jocelyn Bérubé

Avec l'intelligence de son humour, Jocelyn Bérubé partage et vivifie le patrimoine immatériel par l'entremise de l'oralité et des arts du spectacle depuis près de cinquante ans. Comme comédien, musicien, auteur, compositeur, interprète, conteur et un des membres fondateurs du Grand Cirque ordinaire, il porte la parole et la musique dans un parcours foisonnant. Le fer de lance de son engagement demeure le conte historique, fil conducteur entre les générations et les époques.

Prix Guy-Mauffette

Raymond Saint-Pierre

Pendant près de cinquante ans, Raymond Saint-Pierre a contribué à l'ouverture sur le monde et à la compréhension des enjeux politiques et sociaux d'ici et d'ailleurs auprès du public québécois. Il a non seulement marqué son auditoire par ses reportages, mais il a également transformé la pratique du métier de journaliste et de correspondant à l'étranger grâce à son sens du récit empreint d'humanité. Passionné, il entretient la conviction que l'information transforme les mentalités.

Prix Paul-Émile-Borduas

Luc Courchesne

Artiste, chercheur, inventeur et enseignant passionné, Luc Courchesne participe depuis cinq décennies à l'émergence des arts médiatiques et numériques. Issue de la fusion de l'art, du design et de la technologie, son œuvre pluridisciplinaire est guidée par la quête de l'innovation. Précurseur de la vidéo interactive et de l'installation immersive, il a créé des dispositifs d'immersion sensorielle, développé les technologies interactives et réactives et scénarisé des expériences qui engagent la participation du public.

Prix scientifiques

Prix Armand-Frappier

Réjean Hébert

La carrière scientifique et l'engagement continu de Réjean Hébert sont portés par un seul et même idéal : améliorer la qualité de vie des aînés. Chercheur pionnier en gérontologie, il a notamment fondé le Centre de recherche sur le vieillissement de l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke. Pendant trente ans, il a été professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, pour être ensuite doyen de cette faculté de 2004 à 2010.

Prix Léon-Gérin

Claudia Mitchell

Professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université McGill, Claudia Mitchell est une pionnière de la recherche sur les enjeux de genre. La prolifique chercheuse s'intéresse plus particulièrement à la prévention de la violence fondée sur le sexe et à la sensibilisation au VIH et au sida. Elle utilise des méthodes visuelles participatives, comme la photo et la vidéo, pour donner une voix aux femmes. Elle est aussi la fondatrice et la directrice de l'Institut de recherche pour le développement et le bien-être humain.

Prix Lionel-Boulet

Karim Zaghib

Karim Zaghib fait partie des leaders mondiaux de la recherche sur les matériaux de batteries pour les véhicules électriques. Il dirige le Centre d'excellence en électrification des transports et en stockage d'énergie, situé à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec et fondé par Lionel Boulet, qui a donné son nom au présent prix. Nommé parmi les scientifiques les plus influents au monde, le Dr Zaghib a participé à 22 livres ainsi qu'à plus de 550 brevets, 60 licences et 425 publications.

Prix Marie-Andrée-Bertrand

Francine Descarries

Francine Descarries a fortement contribué à faire une place aux études féministes dans le monde universitaire québécois et, plus largement, francophone. La professeure titulaire au Département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal est notamment membre fondatrice de l'Institut de recherches et d'études féministes, en plus d'avoir créé le Réseau québécois en études féministes. Du haut de ses 77 ans, elle continue activement de rapprocher les savoirs des universités et du terrain.

Prix Marie-Victorin

Sylvain Moineau

En révélant au monde entier le puissant mécanisme de défense bactérien contre des virus appelé CRISPR-Cas, Sylvain Moineau a non seulement aidé l'industrie laitière à régler un problème de production, mais il a aussi permis le développement du ciseau génétique CRISPR-Cas9, utilisé mondialement en recherche pour tenter de corriger des mutations génétiques. Cette impressionnante contribution a notamment valu au professeur-chercheur de l'Université Laval de devenir le seul Canadien à recevoir les prix Polanyi et Synergie du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) du Canada.

Prix Wilder-Penfield

Stanley Nattel

Expert international en fibrillation auriculaire, le Dr Stanley Nattel sillonne la planète dans le but d'améliorer la prévention et le traitement de cette forme d'arythmie. Le cardiologue et chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal poursuit toujours, après trente-huit ans, la même vision : allier pratique clinique et recherche scientifique. Son influence est imposante. Il fait notamment partie du 0,01 % des scientifiques les plus cités sur le plan mondial.

Prix Relève scientifique

Maxime Descoteaux

Avec les algorithmes informatiques et les modèles mathématiques qu'il a développés, Maxime Descoteaux, professeur-chercheur au Département d'informatique de l'Université de Sherbrooke, a converti une technique d'imagerie existante en un véritable Google Street View du cerveau. Les magnifiques clichés qui en découlent peuvent notamment servir à mieux comprendre les maladies neurodégénératives. La compagnie Imeka Solutions, qu'il a fondée, propose ces outils à l'industrie pharmaceutique pour le développement de médicaments en neurologie.

Les biographies intégrales des récipiendaires des Prix du Québec 2019 se trouvent sur le site Web des Prix du Québec.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2310; Mathieu St-Amand, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 691-5650; Pour planifier des entrevues avec les récipiendaires, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : PRIX CULTURELS : Emilie Mercier, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2363, poste 7351; PRIX SCIENTIFIQUES : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation,Tél. : 418 691-5698, poste 4868

Related Links

http://www.economie.gouv.qc.ca