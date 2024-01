SAN FRANCISCO, 10 janvier 2024 /CNW/ - La période de mises en candidature du public pour les prix Breakthrough de 2025 en physique fondamentale, en sciences de la vie et en mathématiques est maintenant ouverte. Les candidatures peuvent être soumises en ligne dès aujourd'hui et jusqu'au 1er avril 2024. Bien que les mises en nomination présentées par les candidats eux-mêmes ne sont pas acceptées, n'importe qui peut proposer la candidature d'une autre personne. Les formulaires et règles de mise en candidature sont disponibles à l'adresse breakthroughprize.org.

Pour la treizième année, les prix Breakthrough, qui sont reconnus comme les plus grands prix scientifiques au monde, récompenseront les meilleurs scientifiques en remettant trois prix en sciences de la vie, un en physique fondamentale et un en mathématiques. Chaque prix est assorti d'une bourse de 3 millions de dollars. De plus, six prix New Horizons, chacun d'une valeur de 100 000 $, seront offerts à des chercheurs prometteurs en début de carrière dans les domaines de la physique et des mathématiques. Nous acceptons également les candidatures pour le prix Maryam Mirzakhani New Frontiers, des prix annuels de 50 000 $ remis à des mathématiciennes en début de carrière qui ont terminé leur doctorat au cours des deux dernières années.

Les prix Breakthrough, qu'on appelle aussi « les Oscars de la science », sont remis lors d'une cérémonie annuelle de remise de prix diffusée à l'échelle mondiale. L'objectif est de souligner les réalisations des lauréats, d'encourager un large soutien populaire aux projets scientifiques et d'inspirer la prochaine génération de scientifiques. La cohorte des lauréats de 2024 a été annoncée en septembre 2023.

Pour la huitième année, les prix Breakthrough s'associeront à deux institutions prestigieuses, la Fédération européenne des académies des sciences et des sciences humaines (ALLEA) et ResearchGate, afin de s'engager directement auprès des chercheurs et de la communauté scientifique.

L'ALLEA réunit plus de 50 académies de plus de 40 pays, dont les membres mènent des recherches universitaires dans tous les domaines des sciences naturelles, des sciences sociales et des sciences humaines. ResearchGate est le réseau professionnel des chercheurs. Plus de 25 millions de chercheurs utilisent researchgate.net pour partager et découvrir la recherche, établir leurs réseaux et faire progresser leur carrière. Basé à Berlin, ResearchGate a été fondé en 2008. Sa mission est de connecter le monde de la science et de rendre la recherche accessible à tous. Les membres de ResearchGate sont encouragés à proposer la candidature de leurs pairs pour les prix de 2025 en physique fondamentale, en sciences de la vie et en mathématiques. Les comités de sélection sont composés des lauréats précédents des prix Breakthrough, qui sélectionnent les gagnants parmi la liste de candidats générée pendant la période de mise en candidature.

Breakthrough Prize in Fundamental Physics

Le prix Breakthrough en physique fondamentale 2025 (3 millions de dollars) récompensera une ou plusieurs personnes qui ont contribué de façon significative au savoir humain. Il est ouvert aux physiciens théoriques et expérimentaux. Le prix peut être partagé entre plusieurs scientifiques. Les candidatures sont également ouvertes pour le prix New Horizons in Physics, qui comprend jusqu'à trois bourses de 100 000 $ pour des chercheurs en début de carrière qui ont déjà réalisé des travaux importants dans leur domaine.

Le comité de sélection des prix de physique 2025 comprend : Eric Adelberger, Nima Arkani-Hamed, Charles H. Bennett, Charles L. Bennett, John Cardy, Sheperd Doeleman, Michael Green, Jens Gundlach, Alan Guth, Blayne Heckel, Joseph Incandela, Charles Kane, Hidetoshi Katori, Alexei Kitaev, Andrei Linde, Arthur McDonald, Juan Maldacena, Eugene Mele, Lyman Page, Saul Perlmutter, Alexander Polyakov, Adam Riess, John Schwarz, Nathan Seiberg, Ashoke Sen, David Spergel, Andrew Strominger, Cumrun Vafa, Ewine F. van Dishoeck, Yifang Wang, Rainer Weiss, Edward Witten et Jun Ye.

Prix Breakthrough en sciences de la vie

Trois prix Breakthrough en sciences de la vie 2025 (3 millions de dollars chacun) seront décernés à des personnes qui ont fait des progrès transformateurs dans la compréhension des systèmes vivants et la prolongation de la vie humaine. L'un de ces prix est consacré aux progrès réalisés dans la compréhension de la maladie de Parkinson ou d'autres troubles neurodégénératifs.

Le comité de sélection des prix Breakthrough en sciences de la vie 2025 comprend : James Allison, Victor Ambros, David Baker, Shankar Balasubramanian, Cornelia Bargmann, Alim Louis Benabid, Frank Bennett, David Botstein, Edward Boyden, Clifford P. Brangwynne, Lewis Cantley, Emmanuelle Charpentier, Zhijian "James" Chen, Joanne Chory, Don Cleveland, Hans Clevers, Karl Deisseroth, Titia de Lange, Mahlon DeLong, Jennifer Doudna, Catherine Dulac, Stephen Elledge, Napoleone Ferrara, Jeffrey Friedman, Thomas Gasser, Sabine Hadida, Michael Hall, John Hardy, Ulrich Hartl, Demis Hassabis, Helen Hobbs, Arthur Horwich, Anthony A. Hyman, John Jumper, David Julius, Carl June, Katalin Karikó, Jeffery W. Kelly, David Klenerman, Adrian Krainer, Eric Lander, Robert Langer, Virginia Lee, Richard Lifton, Dennis Lo, Pascal Mayer, Emmanuel Mignot, Kazutoshi Mori, Kim Nasmyth, Paul Negulescu, Harry Noller, Roeland Nusse, Yoshinori Ohsumi, Svante Pääbo, Gary Ruvkun, Michel Sadelain, Charles Sawyers, Ellen Sidransky, Andrew Singleton, Fredrick Van Goor, Alexander Varshavsky, Bert Vogelstein, Peter Walter, Robert Weinberg, Drew Weissman, Shinya Yamanaka, Masashi Yanagisawa, Richard Youle, Xiaowei Zhuang et Huda Zoghbi.

Prix Breakthrough en mathématiques

Un prix Breakthrough en mathématiques 2025 (3 millions de dollars) sera décerné à une personne qui a apporté une contribution exceptionnelle dans le domaine des mathématiques. Les candidatures sont également ouvertes pour le prix New Horizons en mathématiques, qui comprendra jusqu'à trois bourses de 100 000 $ pour des chercheurs en début de carrière qui ont déjà réalisé des travaux importants dans leur domaine. De plus, jusqu'à trois prix Maryam Mirzakhani New Frontiers d'une valeur de 50 000 $ seront remis à des mathématiciennes en début de carrière qui ont terminé leur doctorat au cours des deux dernières années (2019, 2020).

Le comité de sélection des prix dans le domaine des mathématiques 2025 comprend : Ian Agol, Simon Brendle, Alex Eskin, Simon Donaldson, Martin Hairer, Maxim Kontsevich, Christopher Hacon, Vincent Lafforgue, Jacob Lurie, James McKernan, Takuro Mochizuki, Daniel Spielman, Terence Tao et Richard Taylor.

Des informations sur les prix Breakthrough sont disponibles à l'adresse breakthroughprize.org.

À propos de la Breakthrough Prize Foundation

La Breakthrough Prize Foundation est une fondation caritative fondée par Yuri Milner, philanthrope scientifique et investisseur en technologie, et son épouse Julia, qui se consacrent à l'avancement des connaissances fondamentales et à la célébration des réalisations scientifiques, et qui fait appel aux innovations scientifiques et technologiques pour améliorer la vie des gens et inspirer les générations futures. Les programmes de la fondation comprennent le prix Breakthrough, qui récompense les meilleurs scientifiques du monde dans les domaines des sciences de la vie, de la physique fondamentale et des mathématiques; le Breakthrough Junior Challenge, un concours vidéo mondial annuel pour les étudiants visant à inspirer la pensée scientifique créative; et Breakthrough Initiatives, une série de programmes scientifiques explorant les questions fondamentales de la vie dans l'univers. Plus récemment, Julia et Yuri Milner ont mené d'autres activités philantropiques comprenaient des efforts humanitaires associés à la pandémie de COVID-19 et à la crise des réfugiés ukrainiens. La Breakthrough Prize Foundation finance Tech for Refugees, qui aide des entreprises technologiques de premier plan à utiliser leurs réseaux, leurs services et leur expertise pour faire une différence dans la vie des réfugiés, principalement d'Ukraine.

À propos de l'ALLEA

L'ALLEA est la Fédération européenne des académies des sciences et des sciences humaines, qui représente plus de 50 académies provenant de plus de 40 pays d'Europe. Depuis sa fondation en 1994, l'ALLEA s'exprime au nom de ses membres sur la scène européenne et internationale, promeut la science en tant que bien public mondial et facilite la collaboration scientifique au-delà des frontières et des disciplines. Conjointement avec ses académies membres, l'ALLEA s'efforce d'améliorer les conditions de la recherche, de fournir les meilleurs conseils scientifiques indépendants et interdisciplinaires et de renforcer le rôle de la science dans la société. Ce faisant, elle canalise l'excellence intellectuelle et l'expérience des académies européennes au profit de la communauté de la recherche, des décideurs et du public.

À propos de ResearchGate

ResearchGate rend la recherche plus efficace. Plus de 25 millions de chercheurs utilisent researchgate.net pour communiquer avec leurs pairs, partager et découvrir les dernières recherches et faire progresser leur carrière. Basé à Berlin, ResearchGate a été fondé en 2008. Sa mission est de connecter le monde de la science et de rendre la recherche accessible à tous.

SOURCE The Breakthrough Prize

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pour en savoir plus, envoyez un courriel à [email protected] ou communiquez avec Rubenstein Communications, Inc., New York, NY, Janet Wootten / [email protected], +1 212 843-8024