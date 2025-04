Les prix Bold par Veuve Clicquot sont de retour au Canada

Appel de candidatures pour le programme de prix qui honore l'audace des femmes entrepreneures

MONTRÉAL, le 1er avril 2025 /CNW/ - Célébrant les femmes visionnaires et audacieuses qui façonnent l'avenir de l'entrepreneuriat, Veuve Clicquot est fière d'annoncer une nouvelle édition des prix Bold au Canada. La Maison de champagne invite les femmes d'affaires canadiennes exceptionnelles à soumettre leur candidature pour cette reconnaissance prestigieuse à partir du 1er avril 2025.

Ces prix rendent hommage à Madame Clicquot qui, en 1805, alors âgée que de 27 ans, a pris les rênes de la Maison après le décès de son mari. Faisant fi des normes sociales, elle a révolutionné l'industrie du champagne, inventant des techniques encore utilisées aujourd'hui par les grandes maisons. Sa ténacité, sa vision et son inlassable créativité ont fait de Veuve Clicquot la marque estimée qu'elle est aujourd'hui.

Les prix Bold de Veuve Clicquot reconnaissent les femmes entrepreneures exceptionnelles de plus de 25 ans dans deux catégories :

Prix Bold Woman - honorant des femmes entrepreneures établies dont le leadership et le succès ont transformé leur secteur d'activité. Il s'agit d'entreprises matures établies depuis plus de cinq ans. Les lauréates incarnent l'esprit d'entreprise de Madame Clicquot, des qualités qui témoignent de leur capacité à mener une transformation importante.

- honorant des femmes entrepreneures établies dont le leadership et le succès ont transformé leur secteur d'activité. Il s'agit d'entreprises matures établies depuis plus de cinq ans. Les lauréates incarnent l'esprit d'entreprise de Madame Clicquot, des qualités qui témoignent de leur capacité à mener une transformation importante. Prix Future Bold - reconnaissant des femmes entrepreneures émergentes qui ouvrent de nouvelles voies et qui adoptent une approche novatrice pour réussir. S'adressant aux fondatrices d'organisations créées au cours des cinq dernières années, ce prix célèbre les femmes visionnaires qui cernent les lacunes dans le marché et créent des solutions novatrices. Les lauréates illustrent les valeurs d'innovation de Madame Clicquot, que ce soit en introduisant une nouvelle offre sur le marché ou en révolutionnant entièrement leur secteur d'activité.

Depuis sa création en 1972, Bold par Veuve Clicquot soutient l'entrepreneuriat féminin et met en lumière les modèles de demain, des femmes qui incarnent la vision, le courage et la détermination de Madame Clicquot. Au cours de ses 52 années d'existence, le programme a permis de reconnaître plus de 450 femmes dans 27 pays, inspirant un mouvement mondial de leadership et d'innovation.

« Chaque année, nous avons le privilège d'honorer des femmes d'affaires canadiennes remarquables qui défient le statu quo, qui inspirent le changement et qui ouvrent la voie aux générations futures. », a dit Véronique Gonneville, directrice nationale, Marketing et communications, Moët Hennessy Canada « Nous sommes impatients de mettre en lumière leurs réalisations et d'encourager la prochaine vague de dirigeantes audacieuses à se manifester lorsque la période de mise en candidature débutera le 1er avril.

Un prestigieux jury, composé des plus grands talents du Canada dans divers secteurs d'activité, sélectionnera trois finalistes par catégorie. Chaque finaliste sera invitée à assister à la cérémonie Bold au cours de laquelle une lauréate dans chacune des catégories sera annoncée. Dans le cadre de cette reconnaissance, les lauréates séjourneront à Reims, en France, et vivront une expérience exclusive, profitant d'un accès privilégié à l'histoire et aux traditions de la Maison Veuve Clicquot en participant à des ateliers qui les aideront à faire progresser leurs réalisations et leurs contributions à leur secteur respectif. Les lauréates pourront également intégrer le réseau Bold par Veuve Clicquot qui regroupe des lauréates du monde entier.

Les candidatures pour les prix Bold Woman et Future Bold pourront être soumises à partir du 1er avril 2025 en utilisant ce lien. La cérémonie Bold se tiendra en 2026.

Pour en savoir plus sur Bold par Veuve Clicquot, visitez le Bold par Veuve Clicquot.

À propos de Veuve Clicquot

Fondée à Reims en 1772, Veuve Clicquot reste fidèle à sa devise « Une seule qualité, la meilleure ». En 1805, Madame Clicquot prend les rênes de la Maison et devient l'une des premières femmes d'affaires des temps modernes. Poussée par un optimisme à toute épreuve, elle est rapidement surnommée « la grande dame de Champagne ». Son esprit libre, son audace et son sens de l'innovation n'ont cessé d'inspirer la Maison, dont l'empreinte rayonne encore dans le monde entier. Malgré les difficultés, elle envisage l'avenir avec confiance et réussit à révolutionner l'industrie du champagne, un pari presque impossible pour une femme de son époque. « Si dans la recherche de la perfection, il faut faire deux pas à la fois, je crois qu'il ne faut pas se contenter d'en faire un seul. » - Madame Clicquot. La couleur jaune, qui figure sur les étiquettes depuis 1877, est aussi celle du soleil levant. Une ode à la joie et à l'optimisme, elle exprime l'une des convictions de la Maison, à savoir que chaque nouveau jour offre la promesse de nouvelles possibilités pour bâtir un avenir meilleur.

SOURCE Veuve Clicquot

Pour obtenir plus d'informations, communiquez avec : Brigitte Filiatrault, Edery & Lord Communications, [email protected] | 514.702.2744