Les prix AutoHebdo révèlent les meilleurs véhicules et les plus fiables pour 2022

Parmi les catégories de prix les plus importantes de la cuvée d'AutoHebdo de cette année - la plus exceptionnelle à ce jour - on retrouve la meilleure voiture, le meilleur VUS et le meilleur petit camion. La Honda Civic, le Genesis GV70 et le Ford F-150 ont ainsi respectivement remporté les prix les plus convoités. Les véhicules ont été évalués par un panel d'experts d'AutoHebdo en fonction de critères spécifiques comme l'excellence globale, la valeur, l'innovation, la performance et la désirabilité. Les juges ont ainsi pu identifier les meilleurs véhicules et grâce à leurs choix, les Canadiens qui envisagent l'achat d'une prochaine voiture seront mieux renseignés et plus confiants.

« Nos juges évaluent minutieusement chaque voiture sur le marché, pas seulement celles qui sont neuves ou rafraîchies pour 2022, c'est pourquoi ces gagnants représentent vraiment la crème de la crème des véhicules disponibles dans leurs catégories respectives », déclare Benoît Béland, directeur de marque chez AutoHebdo. « Nous sommes le marché automobile le plus populaire au Québec, et nos prix sont le prolongement de notre engagement à offrir notre expertise aux consommateurs québécois afin qu'ils puissent prendre la meilleure décision lors de l'achat d'un véhicule. »

Plusieurs nouvelles catégories de prix font partie de la saison 2022 - le prix du meilleur véhicule pour l'aventure, remporté par le Ford Bronco, le prix de la meilleure nouvelle technologie de sécurité, gagné par GM pour sa fonction Super Cruise, et le prix de la meilleure innovation technologique, attribué à Ford pour sa génératrice Pro Power Onboard.

Les Canadiennes et les Canadiens ont également eu l'occasion de voter pour les véhicules qu'ils estiment les plus fiables dans le cadre des prix Le choix des Canadiens. Plus de 70 000 personnes ont voté cette année. Toyota a reçu le prix du fabricant automobile le plus digne de confiance au Canada, et le Toyota RAV4 a été couronné VUS le plus digne de confiance. Les Canadiens ont choisi les mêmes gagnants que les experts pour la voiture la plus fiable et le petit camion le plus fiable - la Honda Civic et le Ford F-150.

« C'est officiel, les Canadiens se sont prononcés ! Nous tenons à féliciter les gagnants des prix Le choix des Canadiens de cette année qui se sont mérités le titre de véhicule le plus fiable selon les acheteurs de voitures à travers le Canada », a indiqué M. Béland. « Il s'agit d'une grande marque de réussite pour ces marques, et cette reconnaissance témoigne de l'excellence et de la fiabilité que ces grands fabricants de véhicules automobiles offrent aux consommateurs. »

Les gagnants des Prix AutoHebdo 2022 sont :

Le choix des experts :

Voitures

Meilleure voiture de l'industrie: Honda Civic

Honda Civic Voiture sous-compacte: Kia Rio 5-Portes

Kia Rio 5-Portes Voiture compacte: Honda Civic / Civic Hatchback

Honda Civic / Civic Hatchback Voiture pour la famille: Honda Accord

Honda Accord Voiture familiale: Volvo V60 / Volvo V60 Cross Country

Volvo V60 / Volvo V60 Cross Country Voiture compacte de luxe : Genesis G70

Genesis G70 Voiture de luxe pleine grandeur : Genesis G80

Genesis G80 Voiture sport à moins de 50 000$ : Mazda MX-5

Mazda MX-5 Voiture sport à plus de 50 000$ : Chevrolet Corvette

VUS et mini-fourgonnettes

Meilleur VUS de l'industrie : Genesis GV70

: Genesis GV70 VUS sous-compact : Mazda CX-30

Mazda CX-30 VUS à 2 rangées : Subaru Outback

Subaru Outback VUS à 3 rangées : Kia Telluride

Kia Telluride VUS sous-compact de luxe : Volvo XC40

Volvo XC40 VUS de luxe à 2 rangées: Genesis GV70

Genesis GV70 VUS de luxe à 3 rangées: Genesis GV80

Genesis GV80 Mini-fourgonnette : Chrysler Pacifica / Grand Caravan

Camions

Meilleur petit camion de l'industrie : Ford F-150

Ford F-150 Petit camion compact / intermédiaire : Hyundai Santa Cruz

Hyundai Santa Cruz Petit camion pleine grandeur : Ford F-150

Véhicules verts

Véhicule vert le plus fiable au Canada : Toyota Prius / Prius Prime

Toyota Prius / Prius Prime Voiture verte à moins de 50 000 $ : Toyota RAV4 Hybride / RAV4 Prime

: Toyota RAV4 Hybride / RAV4 Prime Voiture verte à plus de 50 000 $ : Ford Mustang Mach-E

Nouvelles catégories

Meilleure voiture pour l'aventure : Ford Bronco

Ford Bronco Meilleure nouvelle innovation en matière de sécurité : GM Super Cruise

GM Super Cruise Meilleure innovation technologique : Ford - Génératrice Pro Power Onboard

Les prix automobiles annuels d'AutoHebdo sont les plus complets au Canada, jugés par un jury de plus de 20 journalistes automobiles. Pour en savoir plus sur les gagnants des prix AutoHebdo 2022 et le processus de sélection, visitez : https://www.autohebdo.net/prix

À propos de la Société TRADER

La société TRADER est le chef de file canadien des médias en ligne consacrés au marché de consommation automobile. Les principales destinations électroniques de la société sont - AutoTrader.ca™ et AutoHebdo.net™. AutoTrader.ca offre le plus grand inventaire de véhicules neufs et usagés au Canada, recevant 25 millions de visites par mois et totalisant plus de 6 millions de téléchargements de l'application mobile. Les acheteurs automobiles peuvent chercher selon le modèle, le manufacturier, la couleur et la localisation géographique pour trouver le meilleur prix selon leurs besoins. AutoTrader.ca et AutoHebdo.net sont aussi des destinations en ligne pour du contenu automobile, couvrant les nouvelles et les critiques de la part des journalistes automobiles les plus primés. Suivez AutoHebdo sur LinkedIn, Facebook et YouTube.

SOURCE autoHEBDO.net

Renseignements: Pour plus d'information : Mara Vezeau, LABOUR, [email protected], 514-260-2974