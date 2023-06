TORONTO, le 29 juin 2023 /CNW/ - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables de la culture et du patrimoine ont tenu leur rencontre annuelle à Toronto, en Ontario, du 27 au 29 juin 2023, afin de discuter de leurs priorités communes pour l'année 2023-2024. La rencontre a été coprésidée par M. Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien; M. Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario; et M. Michael D. Ford, ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme de l'Ontario.

Les gouvernements FPT ont convenu, en 2021, d'un cadre stratégique quinquennal (2021-2026) pour orienter la collaboration de leurs gouvernements respectifs selon trois priorités stratégiques :

renforcer l'économie créative;

renforcer les ressources culturelles et patrimoniales au Canada ;

; renforcer la mobilisation et la promotion dans les secteurs de la culture et du patrimoine.

Les ministres ont discuté des priorités en lien avec les projets de loi fédéraux touchant le secteur culturel ayant été présentés récemment, notamment de la Loi sur la diffusion continue en ligne, la Loi C-11, laquelle a reçu la sanction royale le 27 avril 2023, ainsi que du décret proposé pour donner des instructions au CRTC.

Une analyse de haut niveau des données clés et des tendances récentes relatives à la culture et au patrimoine, particulièrement celles observées depuis le début de la pandémie de COVID-19, a été présentée aux ministres. Selon les dernières données provinciales et territoriales pour le secteur canadien de la culture, en 2021, on observe une augmentation de 8,3 % du produit intérieur brut (PIB) nominal pour atteindre 54,8 milliards de dollars, ainsi qu'une hausse de 11 % des emplois. Il importe de noter que des hausses sont observées dans toutes les provinces et tous les territoires. Dans l'ensemble, le secteur montre des signes de reprise depuis le quatrième trimestre de 2020, le PIB nominal de celui-ci ayant affiché une hausse pour un neuvième trimestre consécutif. Pour l'ensemble du Canada, le PIB culturel et les emplois continuent d'afficher une croissance régulière, dépassant les niveaux d'avant la pandémie aux alentours du deuxième trimestre de 2022.

Les ministres ont discuté de l'importance des sites patrimoniaux fédéraux, provinciaux et territoriaux pour notre culture et reconnaissent le besoin de ressources gouvernementales supplémentaires pour soutenir davantage ce secteur afin de faire face aux défis actuels.

Les ministres ont également été informés de la relance des activités à la suite de la COVID-19 dans une perspective internationale et comparée des efforts de soutien dans les secteurs de la culture et du patrimoine. Les ministres se sont montrés encouragés par les signes de la reprise en cours et ils poursuivront leurs travaux respectifs pour soutenir la croissance à long terme dans ces secteurs, en faveur des travailleurs et des communautés de partout au Canada.

En ce qui concerne les défis à l'égard des infrastructures des arts, de la culture et du patrimoine, ainsi que les possibilités qui sont offertes à leur province, la Colombie-Britannique a présenté le travail réalisé en réponse à l'évolution des données démographiques et des attentes de la communauté, aux pressions croissantes du marché ainsi qu'à l'adaptation aux changements climatiques.

Le Québec a partagé les enjeux et les défis auxquels fait face le milieu culturel québécois dans le contexte de la transformation des modes de consommation de produits culturels à l'ère du numérique. Il a aussi présenté certaines solutions envisagées par le Québec afin d'assurer la diversité des contenus culturels, particulièrement de langue française, dans l'univers numérique.

Des représentants de trois organismes culturels et patrimoniaux de l'Ontario (Ontario Creates, Conseil des arts de l'Ontario, Fiducie du patrimoine ontarien) ont fait part des mesures de soutien, des initiatives et des programmes récemment mis en place en matière d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI) au sein de leur secteur.

Des représentants du Nunavut ont fait une présentation sur l'autochtonisation des politiques gouvernementales et l'intégration de l'Inuit Qaujimaningit (valeurs sociales inuites) dans les principales activités du gouvernement du Nunavut.

Des organisations autochtones nationales ont participé à une rencontre distincte avec les ministres avant la rencontre FPT. Les discussions ont porté sur divers sujets d'importance pour celles-ci.

Le Yukon accueillera la prochaine rencontre des ministres en 2024.

« Au cours des deux derniers jours, en tant que ministres responsables de la culture et du patrimoine dans l'ensemble du Canada, nous nous sommes réunis pour assurer l'avenir de notre secteur. Nous avons parlé de renforcer notre économie créative, de consolider nos ressources culturelles et patrimoniales et de mobiliser nos communautés. Nous avons accompli beaucoup de choses, mais il reste encore du travail à faire. J'ai hâte de voir ce que nous allons accomplir pour favoriser la croissance à long terme, soutenir les travailleurs et les communautés ainsi que célébrer la richesse de la culture au Canada. »

--Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« C'est un honneur pour moi d'avoir organisé cette réunion FPT avec mes collègues Michael Ford, ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme de l'Ontario et Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien. Le fait de nous réunir avec nos collègues ministres pour discuter des tendances et de nos priorités respectives et communes dans les secteurs de la culture et du patrimoine nous permet de nous concentrer sur la croissance et la transformation continues et de déterminer comment nous pouvons les rendre plus résilients et plus favorables à l'innovation. Je suis optimiste quant à l'avenir de ces secteurs et aux contributions importantes qu'ils continueront d'apporter à la stabilité économique de l'Ontario et du Canada. »

--Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario

« Ça a été un privilège de coorganiser cette réunion FPT avec les ministres Neil Lumsden et Pablo Rodriguez et d'accueillir des collègues de tout le pays en Ontario. Ça a été une occasion précieuse de nous réunir pour discuter de nos réussites et explorer des initiatives novatrices afin de soutenir, de renforcer et de promouvoir les secteurs de la culture et du patrimoine du pays. Cette réunion a renforcé notre engagement collectif à travailler ensemble pour honorer l'histoire du Canada et créer un avenir meilleur pour tous ceux qui considèrent notre pays comme leur chez-soi. »

--Michael Ford, ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme de l'Ontario

Au quatrième trimestre de 2022, le PIB trimestriel du secteur culturel dans son ensemble a dépassé les niveaux d'avant la pandémie, totalisant 16,8 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 12 % par rapport au quatrième trimestre de 2019. Le secteur appuyait environ 714 177 emplois, ce qui représente une hausse de 5 % par rapport au quatrième trimestre de 2019. Toutefois, le taux de reprise varie d'un sous-secteur à l'autre.

Le PIB et le nombre d'emplois dans le sous-secteur du patrimoine culturel sont encore inférieurs de 15 % et de 10 % à ce qu'ils étaient avant la pandémie.

Le PIB et le nombre d'emplois dans le secteur des journaux sont inférieurs de 9 % et 13 % à ce qu'ils étaient avant la pandémie.

Le PIB et le nombre d'emplois dans le sous-secteur des arts de la scène sont inférieurs de 7 % et de 6 % à ce qu'ils étaient avant la pandémie.

Par ailleurs, le sous-secteur de l'audiovisuel et des médias interactifs a connu une hausse de 14 % du PIB et de 23 % du nombre total d'emplois par rapport à la période précédant la pandémie. Le sous-secteur des arts visuels et appliqués a connu une croissance de 28 % et de 23 %, respectivement.

