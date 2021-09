Les principaux organismes communautaires annoncent le premier plan intégré à long terme pour répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance

MONTRÉAL, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les organismes qui sont responsables de plus de 90% des services aux personnes en situation d'itinérance à Montréal sont extrêmement préoccupés par les défis grandissants auxquels sont confrontées les personnes en situation d'itinérance. Notre plan quinquennal, « Un Pas de Plus » vise à apporter des solutions nécessaires et réalistes.

Les pratiques antérieures à Montréal consistaient en une série d'importantes initiatives d'urgence qui étaient souvent mises en œuvre en réponse à une crise immédiate. Au cours des années, nous avons dû réagir collectivement à la dernière minute pour ajuster nos services, ajouter des ressources et répondre aux besoins croissants des personnes déconnectées et vivants dans la précarité.

Le 15 juin 2021, notre plan a été soumis à nos partenaires gouvernementaux et aux personnes qui dirigent le réseau local de soins de santé. Certaines des mesures que nous avons proposées ont été mises en œuvre avec succès. Un bon exemple est le service 24/7 à l'Hôtel Dieu, au YMCA Hochelaga et à l'Auberge Royal Versailles. Malheureusement, l'Hôtel Place Versailles est une mesure temporaire et d'autres services sont nécessaires à la veille de la saison hivernale.

Le plan « Un Pas de Plus » s'articule autour d'un certain nombre de principes clés :

Il faut reconnaître que les défis liés à l'itinérance ne sont pas saisonniers et que le fait d'ajouter puis de supprimer des services de façon saisonnière constitue une réponse extrêmement sous-optimale.

Les services d'urgence et d'accueil doivent être ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et doivent appliquer les principes d'accès coordonné afin que les personnes dans le besoin puissent être servies avec dignité et que les organisations qui répondent aux besoins des personnes vulnérables puissent se concentrer sur les solutions plutôt que d'être prises dans un cycle d'urgences perpétuelles.

Il est essentiel de construire un continuum de soins basé sur un plan cohérent, des services pérennes et un financement récurrent.

Les services fournis doivent être conçus pour répondre aux besoins spécifiques des populations à risque, comme la communauté autochtone, et doivent être conçus de manière à favoriser l'intégration dans les quartiers de la ville où se trouvent les besoins.

Nous croyons que chaque citoyen de Montréal devrait avoir accès à un logement permanent et à un soutien communautaire, fournis de la manière qui convient à ses besoins. C'est non seulement la bonne réponse humaine au défi de l'itinérance, mais cela coûte moins cher qu'un système fragmenté de soutien temporaire qui ne répond qu'aux urgences.

Nous ne pouvons pas continuer à participer dans des efforts urgents et sous-financés qui ne répondent pas aux besoins réels des personnes que nous servons. Nous devons mettre en place un plan à plus long terme qui réponde aux besoins à court et à long terme de ceux et celles que nous servons. Les organisations qui ont soumis "Un Pas de Plus" sont prêtes et disposées à faire partie de la solution. Nous demandons à nos élus gouvernementaux, et aux dirigeants du ministère de la Santé et des Services sociaux de travailler avec nous au cours des prochaines semaines afin qu'ensemble, nous puissions servir les personnes dans le besoin et éliminer l'itinérance chronique dans notre ville.

**Le plan « Un Pas de Plus » est disponible sur demande**

