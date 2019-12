Les principaux fournisseurs d'accès Internet et les fabricants concluent un nouvel accord volontaire sur l'efficacité énergétique

OTTAWA, le 19 déc. 2019 /CNW/ - Une nouvelle étape importante du programme d'efficacité énergétique a été franchie aujourd'hui par les fournisseurs d'accès Internet (FAI) et les principaux fabricants de matériel relié à leurs services. Grâce à cette nouvelle entente volontaire élaborée en partenariat avec Ressources naturelles Canada (RNCan), les gouvernements provinciaux et les principaux services publics, les fournisseurs d'accès Internet et les fabricants s'engagent à améliorer l'efficacité énergétique des appareils tels que les modems et les routeurs avant 2021. Bien que ces équipements contribuent déjà à l'économie d'énergie, notamment en encourageant le commerce électronique, le télétravail et l'utilisation de produits d'éclairage et de thermostats intelligents moins énergivores, le nouveau programme renforce l'engagement des entreprises autour des objectifs communs d'efficacité énergétique et de lutte contre le changement climatique du Canada.

Le nouveau programme s'inspire du succès d'une entente similaire visant les décodeurs de télévision mise en place en 2017 par les mêmes partenaires. De plus en plus d'ententes volontaires sont entérinées dans le monde et celles-ci sont très bien reçues par l'industrie et les organismes de réglementation, en particulier pour les produits électroniques grand public. En effet, ces derniers évoluent si rapidement que les procédures réglementaires traditionnelles ne parviennent pas à suivre le rythme. L'accord comprend un mécanisme pour s'assurer que les innovations en matière d'équipement, qui offrent des vitesses d'accès à Internet ou des fonctions améliorées, continuent d'être rapidement mises à la disposition des Canadiens tout en respectant les engagements et les objectifs d'efficacité énergétique.

« L'efficacité énergétique permet aux Canadiens de réaliser des économies. Les efforts consentis par ces entreprises rendent les ménages et les entreprises canadiennes plus écologiques tout en stimulant l'innovation, » précise Seamus O'Regan, ministre canadien des Ressources naturelles.

En vertu de la nouvelle entente, à partir du 1er janvier 2021, Bell, Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron s'engagent à ce que 90 pour cent de leurs nouveaux modems, routeurs et autre matériel atteignent des cibles rigoureuses d'efficacité. À l'instar de l'entente sur les décodeurs, la conformité sera déterminée par des essais et des processus de vérification indépendants, et les parties qui ne respectent pas leurs engagements devront mettre en œuvre un plan de mesures correctives sous la supervision de RNCan. Le public aura accès aux rapports annuels du vérificateur et aux résultats des essais de chaque nouveau modèle d'équipement reçu par les fournisseurs d'accès à Internet à partir de 2020.

« Les consommateurs recherchent des services Internet de qualité supérieure et économes en énergie, a indiqué Ken Smithard, président de Cogeco Connexion. Le programme volontaire d'efficacité énergétique pour les décodeurs s'est avéré très efficace pour stimuler l'efficacité énergétique et l'innovation. Nous sommes convaincus qu'en adoptant cette même approche pour les équipements de réseau, nos clients obtiendrons les meilleurs résultats qui soient.»

Le programme canadien adopte les normes techniques et les méthodes d'essai d'une entente volontaire similaire en vigueur aux États-Unis, laquelle a permis d'améliorer l'efficacité énergétique des équipements de réseau de 66 pour cent en trois ans, par rapport à la vitesse d'Internet. La normalisation mondiale permet d'offrir aux consommateurs et aux fournisseurs de services canadiens qui achètent de l'équipement une gamme plus vaste et plus concurrentielle d'options d'équipement, ce qui favorise une baisse des prix et l'amélioration des services aux consommateurs canadiens.

Outre les fournisseurs d'accès Internet, l'accord a été signé par les fabricants CommScope et Technicolor ainsi que par les organisations partenaires CableLabs® et la Consumer Technology Association (CTA®). Pour plus d'informations ou pour obtenir le texte des ententes volontaires, visitez www.energyefficiency-va.ca .

A propos des organisations partenaires

CableLabs

CableLabs® est un laboratoire d'innovation et de R & D de premier plan pour l'industrie de la télévision par câble. L'entreprise connaît un rayonnement mondial par l'intermédiaire de ses sociétés membres partout dans le monde et de ses filiales Kyrio et UpRamp. CableLabs® dispose d'un centre de recherche et d'innovation à la pointe de la technologie et d'un réseau de collaboration constitué de milliers de fournisseurs. L'entreprise offre des technologies de réseau puissantes destinées à l'ensemble de l'industrie. Pour plus d'informations, visitez www.cablelabs.com. Venez rencontrer CableLabs à la conférence 4Front qui réunira des spécialistes des technologies, des chefs d'entreprise et des décideurs afin d'explorer les opportunités et les défis d'un monde entièrement connecté.



Consumer Technology Association

Plus grande association professionnelle de technologies en Amérique du Nord, la CTA® représente tout le secteur de la technologie. Ses membres sont des chefs de file mondiaux en matière d'innovation - des entreprises en démarrage jusqu'aux plus grandes marques mondiales - qui soutiennent plus de 18 millions d'emplois aux États-Unis. La CTA est également propriétaire et productrice du Salon CES®, l'événement technologique le plus important de la planète. Retrouvez-nous à CTA.tech et suivez-nous à @CTAtech.

