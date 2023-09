TORONTO, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Alors que les leaders de la santé en Ontario et ailleurs au Canada continuent de faire face aux défis reliés au système de santé, les preuves s'accumulent et démontrent que l'accès à des soins de santé primaires complets et à des services de promotion de la santé est l'un des éléments les plus importants dans la transformation et la pérennisation de notre système de santé.

« Nous entendons dire que les centres de santé communautaire (CSC) sont souvent considérés comme coûteux et inefficaces comparativement à d'autres modèles de soins primaires en Ontario, mais ces affirmations reposent sur des données obsolètes », explique Sarah Hobbs, directrice générale de l'Alliance pour des communautés en santé. « Les données actuelles démontrent que les centres de santé communautaire voient activement autant, voire plus, de patients par année que d'autres modèles et qu'ils constituent un modèle efficace qui contribue de manière importante au système de santé. »

Les CSC fournissent des soins à des personnes qui nécessitent en général 68 % plus de soins primaires cliniques que la moyenne de la population ontarienne. Malgré cette complexité, les clients des CSC se rendent moins souvent aux services d'urgence que prévu, ce qui permet au système de santé d'économiser plus de 27 millions de dollars chaque année.

Le coût moyen par patient pour les soins primaires cliniques est similaire pour les CSC et les ESF (respectivement 483 $ et 430 $ en 2022-23) lorsque les coûts sont rajustés en fonction de l'âge, du sexe et des diagnostics cliniques.

L'Alliance pour des communautés en santé et ses membres estiment que tous les modèles de soins primaires sont importants et contribuent au système de santé. Cependant, les preuves démontrent que les CSC servent des personnes qui font face aux plus importants obstacles dans notre communauté, en fournissant des soins équitables, efficients en matière de coût, et respectueux des valeurs culturelles, assurément le secret le mieux gardé en Ontario. Les CSC font partie intégrante de la solution pour la transformation du système qui est nécessaire pour remédier à la crise de soins de santé en Ontario.

À propos de l'Alliance pour des communautés en santé

L'Alliance pour des communautés en santé représente un réseau dynamique de 111 organisations de soins de santé primaires interprofessionnels régis par la communauté. Les membres de l'Alliance servent des communautés diversifiées partout dans la province, et sont bien établis dans les communautés qu'ils servent. L'Alliance et ses membres ont en commun un engagement envers l'amélioration de l'équité en santé grâce à la prestation de soins de santé primaires complets.

Contexte :

Les centres de santé communautaire, introduits pour la première fois en Ontario dans les années 1960, offrent un accès à des soins de santé primaires complets aux personnes qui rencontrent des obstacles dans toutes les régions de la province, que ce soit en milieu urbain, suburbain, rural ou nordique. Les CSC y parviennent en fournissant directement des services tels que des soins primaires prodigués par du personnel infirmier praticien et des médecins salariés.

La prestation de soins complets passe par toute une équipe, notamment des diététistes, des travailleurs sociaux, des podologues, des physiothérapeutes, des professionnels de la santé mentale, des travailleurs de soutien par les pairs, et des navigateurs du système de santé. La promotion de la santé, le développement communautaire et d'autres services de soutien social et communautaire se font dans de nombreuses communautés de l'Ontario grâce à ce modèle intégré de santé et de bien-être. Ce modèle permet aux personnes d'être prises en charge par une équipe, plutôt que de devoir s'y retrouver seules dans des démarches d'aiguillage parfois complexes et dans la planification de la continuité de leurs soins. Les CSC ouvrent également leurs portes à la communauté et proposent des services et des programmes aux personnes qui ne reçoivent pas directement leurs soins médicaux des CSC.

Les preuves sont faites, et elles ne cessent de montrer que les CSC élargissent l'accès aux programmes et aux services, servent mieux les personnes marginalisées en améliorant les résultats en santé et en réduisant l'utilisation des services d'urgence, et permettent au système de santé d'économiser . Ils apportent également une aide à d'autres fournisseurs de soins de santé et de services sociaux pour mieux servir les personnes tout au long du continuum de soins.

