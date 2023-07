Les premiers ministres se disent ouverts aux discussions concernant un Plan d'infrastructure commerciale du Canada 

WINNIPEG, MB, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Six premiers ministres se sont montrés favorables à l'appel lancé pour une planification et une exécution améliorées des investissements soutenus dans les infrastructures commerciales nationales lors d'un déjeuner-rencontre qui a eu lieu le 12 juillet en compagnie d'un groupe d'organisations commerciales de premier plan en faveur d'un plan d'infrastructures commerciales pour le Canada. Le déjeuner a eu lieu avant une réunion du Conseil de la fédération prévue plus tard au cours de la journée.

Heather Stefanson première ministre du Manitoba et présidente de la réunion du Conseil de la fédération de cette année, a participé à un déjeuner-rencontre organisé par les sept organisations commerciales de premier plan faisant la promotion d'un Plan d'infrastructures commerciales du Canada (PICC)aux côtés du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, de la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, du premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, du premier ministre du Yukon, Ranj Pillai et du premier ministre du Nunavut, P. J. Akeeagok.

Voici quelques-unes de ces organisations : La Canada West Foundation, la Chambre de commerce du Canada, l'Association canadienne de la construction, Manufacturiers et Exportateurs du Canada, la Corporation du Conseil de l'infrastructure civile et la Western Canada Roadbuilders & Heavy Construction Association.

Le groupe a demandé au Conseil de la fédération d'appuyer et de diriger une campagne axée sur la collaboration pour persuader le gouvernement fédéral d'inclure dans son budget pour 2024-2025 des fonds pour faire progresser un Plan d'infrastructure commerciale du Canada. Le concept comprend la collaboration des gouvernements avec le secteur privé et les associations nationales de parties prenantes pour jeter les bases d'un PICC.

Les discussions lors du déjeuner-rencontre portaient sur la nécessité d'investir maintenant dans l'infrastructure commerciale - actifs ferroviaires, routiers, aériens, portuaires et maritimes - pour soutenir la capacité concurrentielle du Canada au sein des marchés commerciaux mondiaux. La première ministre Stefanson a souligné qu'il est évident que le Canada a du travail à faire pour améliorer la fiabilité et la capacité de sa chaîne d'approvisionnement, insistant sur l'importance des revenus tirés du commerce.

« Selon les données de la Banque mondiale, les deux tiers des revenus du Canada proviennent du commerce; nous sommes trois fois plus dépendants du commerce que les États-Unis », a expliqué Mary Van Buren, présidente de l'Association canadienne de la construction. « Les revenus que le commerce rapporte au gouvernement sont nécessaires pour financer les infrastructures et services sociaux essentiels dont nous avons besoin, comme les hôpitaux et les écoles. »

Perrin Beatty, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada, a déclaré que ce qui est proposé est un plan qui ferait croître l'économie partout au Canada, dans l'ensemble des provinces et territoires, en veillant à ce que tous les corridors commerciaux vers les marchés intérieurs, continentaux et mondiaux aient la fluidité et la capacité nécessaires pour transporter les biens et services du Canada à mesure que les marchés mondiaux prennent de l'expansion.

« Malheureusement, l'infrastructure commerciale dont nous disposons actuellement n'est pas à la hauteur », a souligné monsieur Beatty. Selon un rapport publié en 2019 par le Forum économique mondial, le Canada a chuté au 32e rang, se retrouvant notamment derrière l'Azerbaïdjan, alors qu'il figurait parmi les 10 premières positions en 2008 selon une enquête mondiale sur la qualité des infrastructures commerciales nationales.

Gary Mar, président de la Canada West Foundation, a déclaré aux premiers ministres que, selon un sondage de la Cour des comptes européenne, le Canada est la « seule grande économie commerciale qui n'a pas de plan d'investissement à long terme dans les infrastructures ». « Nous savons ce que font nos concurrents. Le Canada a besoin que vous, les premiers ministres, demandiez au gouvernement fédéral de se joindre à vous pour faire progresser le plan d'infrastructures nationales en 2024. »

Selon les recommandations contenues dans un rapport intitulé From Shovel Ready to Shovel Worthy publié par la Canada West Foundation en mai 2022, le PICC vise l'élaboration d'une stratégie de financement à long terme qui priorise et coordonne les investissements dans l'infrastructure commerciale favorisant l'édification de la nation. Les projets seraient classés par ordre de priorité en fonction de leur potentiel de rendement du capital investi par rapport au PIB du Canada.

« Nous faisons la promotion de ce plan d'infrastructure à long terme pour bâtir un Canada meilleur », a déclaré madame Van Buren.

Un récent sondage Ipsos a révélé que 93 % des Canadiens sont fortement en accord (55 %) ou plutôt en accord (38 %) avec l'affirmation selon laquelle, compte tenu de l'importance du commerce pour le Canada, nous devons nous assurer en priorité que notre infrastructure commerciale peut transporter les gens vers leurs emplois et acheminer les produits vers les marchés de façon efficace.

Les membres du Conseil de la fédération doivent discuter des investissements dans les infrastructures aujourd'hui, au cours des dernières séances de leur rencontre de trois jours.

