VICTORIA, BC, le 12 juill. 2022 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires se sont réunis en personne à Victoria, pour la première fois depuis deux ans, afin de souligner l'urgence de conclure un nouveau partenariat financier à long terme en matière de soins de santé pour les Canadiens. La pandémie de COVID-19 dont nous émergeons a accentué les failles déjà présentes dans les fondements de nos systèmes de santé. Nous nous trouvons à un tournant critique afin d'assurer la viabilité de nos services de soins de santé. Les Canadiens ne peuvent attendre plus longtemps.

Les Canadiens devraient être en mesure de subir les examens et les interventions ainsi que d'obtenir les services de santé dont ils besoin, au moment où ils en ont besoin. Les premiers ministres sont déterminés à assurer l'accès à des services de santé de qualité dans des délais acceptables et demandent à nouveau de manière unanime au gouvernement fédéral d'augmenter la part des coûts des soins de santé des provinces et des territoires qu'il assume pour la porter de 22 % à 35 % par le biais du Transfert canadien en matière de santé (TCS) et de la maintenir à ce niveau au fil du temps. Remédier à l'actuel déficit structurel de financement permettrait aux provinces et aux territoires de répondre à leurs besoins particuliers et d'accélérer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures visant à offrir un meilleur accès aux soins pour tous. C'est d'ailleurs avec l'objectif d'engager les soins de santé sur la voie de la viabilité que les premiers ministres ont demandé à maintes reprises une rencontre avec leur homologue fédéral, le premier ministre Trudeau. Ils rappellent d'ailleurs l'urgence de tenir une rencontre réunissant l'ensemble des premiers ministres afin de dénouer cette impasse.

Un financement unique, ciblé, et à court terme ne peut arriver à restaurer les fondements de nos systèmes de santé. Toutefois, un financement fédéral accru, prévisible et à long terme pourra faire une différence directe et concrète dans la vie des Canadiens. Une forte majorité de Canadiens sont d'ailleurs en accord avec le fait que le financement fédéral doit être durable et flexible. Cela ne peut être possible que par le biais du TCS.

Le personnel œuvrant dans le secteur de la santé forme l'assise des systèmes de santé au Canada. Les premiers ministres apprécient le travail soutenu et essentiel des travailleuses et travailleurs de la santé. Les provinces et les territoires s'affairent à relever les défis immédiats auxquels sont confrontés leurs systèmes de santé ainsi qu'à leur apporter des améliorations à plus long terme, notamment dans les domaines des ressources humaines, des soins de longue durée, des soins à domicile, de la santé mentale et des dépendances, des produits pharmaceutiques, des soins de première ligne et des infrastructures matérielles et numériques.

Les premiers ministres des provinces et territoires demeurent unis et travaillent à améliorer les soins de santé pour tous les Canadiens. Il est plus que temps que le gouvernement fédéral s'engage dans une discussion constructive sur le TCS. Ils demandent au premier ministre Trudeau de reconnaître l'urgence de la situation et d'agir dès maintenant pour les aider à faire en sorte que nos systèmes de santé puissent fournir les services dont les Canadiens ont besoin, au moment où ils en ont besoin.

