QUÉBEC, le 24 sept. 2020 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires ont tenu leur rencontre annuelle par téléconférence1 afin de discuter des priorités qui les unissent et du récent discours du Trône fédéral, ainsi que de leur réponse face à la COVID-19 et des mesures visant à soutenir la relance économique prises par chaque province et chaque territoire.

Les premiers ministres ont fait part de leur déception concernant l'absence d'engagement, dans le discours du Trône, à l'égard de leur priorité numéro un : convenir d'un partenariat durable pour le financement des soins de santé par l'entremise d'une augmentation substantielle du Transfert canadien en matière de santé (TCS). Plutôt que de s'engager fermement à assurer la viabilité à long terme des systèmes de santé publics au Canada, le gouvernement fédéral a fait part de son intention d'investir dans de nouvelles initiatives à durée limitée, dont plusieurs concernent des domaines qui relèvent des champs de compétence des provinces et des territoires, notamment en matière de santé, d'apprentissage et de garde de jeunes enfants, de formation professionnelle et de logement.

Les premiers ministres pressent le gouvernement fédéral de répondre de façon immédiate à leur plus grande priorité, soit de convenir d'un partenariat durable pour le financement des soins de santé. Comme mentionné le 18 septembre 2020, les premiers ministres réitèrent également leurs propositions concernant le Programme de stabilisation fiscale et les besoins en matière d'infrastructures:

1) Rééquilibrer le financement des soins de santé : Procéder à l'injection immédiate et sans condition de fonds dans le TCS afin de ramener la part du gouvernement fédéral de 22 % à 35 %, un ratio qui devra être maintenu à long terme à l'aide d'un facteur de progression annuel approprié. Les premiers ministres continuent par ailleurs de presser le premier ministre du Canada à collaborer avec eux afin de confirmer une date pour la tenue d'une Réunion des premiers ministres portant exclusivement sur le TCS à l'automne, avec comme objectif de parvenir à une entente à long terme à temps pour le prochain exercice financier.

2) Programme de stabilisation fiscale : Améliorer ce programme fédéral afin qu'il puisse atteindre l'objectif pour lequel il a été créé, soit d'aider les provinces à faire face à un déclin considérable de leurs revenus annuels en raison de ralentissements économiques et de circonstances hors du commun. Le Conseil de la fédération a proposé des solutions concrètes et demandé au gouvernement fédéral de moderniser et simplifier ce programme ainsi que d'améliorer sa réactivité face aux besoins des provinces et des territoires sans toutefois affecter les autres programmes de transfert.

3) Infrastructures : Augmenter le soutien financier global du gouvernement fédéral aux provinces et aux territoires de 10 milliards de dollars par année pendant 10 ans et simplifier l'approche fédérale en matière d'infrastructures afin que les investissements actuels puissent être utilisés sans délai pour soutenir les priorités des provinces et des territoires.

Les premiers ministres ont également discuté de la récente augmentation des cas de COVID-19 partout au pays et ont partagé leurs différentes approches visant à assurer la sécurité et la santé des citoyens dans leur province ou leur territoire. Les provinces et les territoires ont travaillé avec ardeur afin d'augmenter leur capacité de dépistage. Ils s'attendent à ce que le nouvel engagement du gouvernement fédéral visant un dépistage plus expéditif se traduise par une accélération des processus d'analyse et d'approbation de Santé Canada concernant les nouvelles méthodes de testage, et ce, en phase avec celles étudiées et approuvées par d'autres gouvernements dans le monde. La collaboration entre les gouvernements durant la pandémie a été sans précédent. Au cours de cette période, les premiers ministres ont eu des entretiens sur une base quasi hebdomadaire et ont fait preuve de solidarité et de leadership pour faire face à la crise.

Une collaboration continue entre les provinces et les territoires ainsi qu'avec le gouvernement fédéral, sera essentielle pour assurer une reprise économique solide. Cette coopération s'est traduite par des investissements sans pareil de la part de l'ensemble des gouvernements. Les premiers ministres prennent acte des engagements additionnels énoncés par le gouvernement fédéral dans le discours du trône en appui aux Canadiens tant pendant qu'après la pandémie. Ils saluent l'intérêt du gouvernement fédéral à soutenir cette relance ainsi que la création d'emplois partout au Canada.

Les premiers ministres demeurent déterminés à accroître le commerce intérieur et demandent au gouvernement fédéral de faire sa part à cet égard. De plus, il est impératif que le gouvernement fédéral implique les gouvernements provinciaux et territoriaux dans la conception des mesures visant à soutenir les Canadiens, notamment dans la réforme de l'assurance-emploi. Une telle approche permettra de veiller à ce que ces mesures soient adaptées aux réalités et aux besoins variés des provinces et des territoires, qu'elles soient complémentaires aux mesures provinciales et territoriales et qu'elles respectent leurs compétences.

Au cours de l'appel, le premier ministre François Legault a officiellement pris le relais à titre de président du Conseil de la fédération. Les premiers ministres ont tous souligné le travail remarquable accompli par le premier ministre de la Saskatchewan, M. Scott Moe, qui a occupé la présidence au cours de la dernière année.

1 Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, n'a pas pu prendre part à l'appel en raison des élections provinciales en cours.

