OTTAWA, ON, le 23 sept. 2021 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires* offrent leurs félicitations au premier ministre du Canada récemment réélu et lui demandent d'amorcer rapidement un dialogue constructif avec eux au sujet de la priorité numéro un des Canadiens : les soins de santé.

Les premiers ministres des provinces et des territoires se sont réunis le 23 septembre 2021 par conférence téléphonique afin de discuter du besoin urgent d'établir un véritable partenariat afin que les provinces et les territoires soient en mesure de répondre à leurs priorités essentielles en matière de santé. Les premiers ministres ont également discuté de la pandémie et de la nécessité de renouer avec la croissance économique afin que les Canadiens puissent retourner au travail et que les entreprises puissent prospérer de nouveau.

Les premiers ministres des provinces et des territoires exhortent le premier ministre du Canada à tenir une Réunion des premiers ministres portant sur le financement inconditionnel et à long terme de la santé d'ici au discours du trône fédéral et, assurément, avant la fin de l'année en cours, afin de régler le problème de longue date que constitue l'insuffisance du financement auquel font face nos systèmes de soins de santé, faute d'avoir un véritable partenaire financier fédéral.

« Les systèmes de santé des provinces et des territoires sont confrontés à des défis de taille et il y a urgence d'agir. Pour faire face à ces défis de manière efficace, le gouvernement fédéral nouvellement réélu doit travailler avec les premiers ministres des provinces et des territoires en vue de procéder à une augmentation immédiate et durable du financement des soins de santé par le biais du Transfert canadien en matière de santé. Les Canadiens s'attendent à ce que nous travaillions ensemble et les premiers ministres des provinces et des territoires sont prêts à se mettre au travail, mais nous avons besoin d'un partenaire fédéral », a déclaré le premier ministre de la Colombie-Britannique John Horgan, président du Conseil de la fédération.

Les premiers ministres réitèrent leur demande au gouvernement fédéral afin d'augmenter immédiatement sa part des dépenses totales en santé pour la faire passer de 22 % à 35 % et de maintenir ce niveau de contribution au fil du temps par le biais d'un taux de croissance annuel minimal de 5 %.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.







* En raison de l'élection territoriale en cours, le gouvernement du Nunavut est actuellement en période de transition et ne peut participer.

