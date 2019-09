Les premiers ministres des provinces et territoires ont annoncé les lauréats des Prix d'alphabétisation 2019

OTTAWA, le 8 sept. 2019 /CNW/ - En cette Journée internationale de l'alphabétisation, les premiers ministres des provinces et des territoires sont heureux de féliciter les lauréats du quinzième Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération. Dévoilé le 6 septembre 2019, le Prix souligne des réalisations exceptionnelles, des pratiques novatrices et l'excellence en alphabétisation. Il est remis annuellement dans chaque province et territoire. Consultez www.pmprovincesterritoires.ca pour lire le communiqué de presse.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler en collaboration, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

