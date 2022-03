OTTAWA, ON, le 29 mars 2022 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires ont lancé aujourd'hui une campagne de sensibilisation en ligne visant à informer les Canadiens du besoin urgent d'obtenir un financement fédéral à la fois flexible et à long terme en matière de soins de santé.

« Les soins de santé touchent directement la population. Nous devons nous assurer que nos systèmes de santé sont en mesure d'offrir à nos citoyens les services dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, a déclaré le premier ministre de la Colombie-Britannique John Horgan, président du Conseil de la fédération. Un financement accru, prévisible et à long terme fera une différence tangible dans la vie des Canadiens. Les problèmes d'accès aux soins de santé auxquels ont été confrontés les Canadiens durant la pandémie ont mis en lumière les pressions exercées sur nos systèmes de santé et qui perdureront, à moins que le gouvernement fédéral n'accroisse son financement. »

Le Transfert canadien en matière de santé (TCS) constitue le mécanisme le plus efficace afin de permettre au gouvernement fédéral de contribuer à des améliorations importantes en matière de soins de santé pour tous les Canadiens, tout en faisant en sorte que les provinces et les territoires puissent donner suite à leurs priorités et répondre à leurs besoins particuliers.

Un récent sondage révèle que 85 % des Canadiens considèrent que le gouvernement fédéral devrait faire de l'augmentation du financement accordé aux provinces et aux territoires pour les soins de santé une priorité du budget fédéral 2022.

Au cours des deux dernières années, les premiers ministres des provinces et des territoires ont constamment appelé le gouvernement fédéral à augmenter de 22 % à 35 % la part des dépenses de santé des provinces et des territoires qu'il assume par le biais du TCS et à la maintenir à ce niveau au fil du temps. Ils renouvellent leur invitation au premier ministre du Canada à entamer sans plus attendre les négociations afin qu'un Accord des premiers ministres sur le financement durable des soins de santé puisse être finalisé dès que possible.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

SOURCE Les premiers ministres des provinces et territoires

Renseignements: Lindsay Byers, Attachée de presse et directrice adjointe des communications, Bureau du premier ministre, gouvernement de la Colombie-Britannique, 778 678-5539, [email protected]