OTTAWA, ON, le 17 juin 2021 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires ont tenu aujourd'hui une conférence téléphonique pour discuter de leurs plans de réouverture et de leurs priorités communes alors que le déploiement de la vaccination se poursuit.

Au cours de cette conférence téléphonique, le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, est officiellement devenu président du Conseil de la fédération. Tous les premiers ministres ont salué la contribution remarquable du président sortant, François Legault, au cours de la dernière année, laquelle s'est avérée particulièrement exigeante. Les premiers ministres ont également convenu de se réunir, du 5 au 7 octobre 2021, afin de discuter de questions prioritaires et de travailler ensemble à renforcer la fédération canadienne. Des mesures de santé publiques appropriées seront mises en place afin d'assurer une rencontre en personne sécuritaire.

« Je suis impatient de rencontrer mes homologues cet automne à Winnipeg, a déclaré le premier ministre Pallister. Nous avons une quantité considérable de travail à accomplir. Alors que nous émergeons de la pandémie, nous concentrerons nos efforts à rétablir la croissance économique et nos systèmes de santé. Nous avons besoin de toute urgence d'un partenariat financier à long terme avec le gouvernement fédéral afin que les provinces et les territoires puissent s'attaquer à des priorités cruciales en matière de santé, telles que la réduction des temps d'attente et des retards accumulés pour les traitements médicaux et les chirurgies. »

En vue de nous assurer que les Canadiens continuent de recevoir les soins de santé dont ils ont besoin, maintenant et pour les années à venir, les premiers ministres des provinces et territoires demeurent déterminés et unis dans leur demande visant une augmentation immédiate et inconditionnelle du Transfert canadien en matière de santé. Les premiers ministres pressent le gouvernement fédéral d'accroître immédiatement sa contribution aux coûts des soins de santé en la faisant passer de 22 % à 35 % des dépenses de santé des provinces et des territoires, et de la maintenir à ce niveau au fil du temps à l'aide d'un taux de croissance annuel minimal de 5 %.

Le Conseil de la fédération a été créé en 2003 afin de promouvoir la coopération provinciale-territoriale, de tisser des liens plus étroits entre ses membres, de favoriser des relations constructives et fondées sur le respect de la Constitution entre les provinces et les territoires, de contribuer à la reconnaissance de la diversité au sein de la fédération et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

