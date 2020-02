Les premiers ministres des provinces et territoires assisteront à la rencontre hivernale de la National Governors Association à Washington, D.C.

OTTAWA, le 5 févr. 2020 /CNW/ - Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan et président du Conseil de la fédération, participera à la rencontre hivernale 2020 de la « National Governors Association » (NGA) en compagnie de Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, de François Legault, premier ministre du Québec, de Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick et de Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta. La rencontre hivernale de la NGA se tiendra à Washington, D.C. du 7 au 10 février 2020.

Cette rencontre devrait porter essentiellement sur les infrastructures en tant qu'assise de la prospérité, de facteur de croissance des économies locales, et d'opportunité d'investissement et de création d'emplois des deux côtés de la frontière. Le samedi 8 février, une table ronde portant sur le thème Domestic and International Innovations for Modernizing America's Infrastructure - les innovations domestiques et internationales au service de la modernisation des infrastructures en Amérique - réunira les premiers ministres présents et les gouverneurs. Les premiers ministres auront également l'occasion de rencontrer des gouverneurs américains de manière bilatérale sur des enjeux d'importance pour leurs provinces et leurs États respectifs, incluant le soutien à la croissance économique et à la création d'emplois.

Dans la foulée de la ratification récente de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) par les États-Unis, cette visite aura comme objectif de renforcer les relations avec les dirigeants politiques américains, notamment avec les gouverneurs, et de souligner le rôle que jouent les provinces pour garantir une relation nord-américaine intégrée sur les plans de l'économie, de la sécurité, et du commerce. Les premiers ministres des provinces et territoires ont d'ailleurs récemment pressé le gouvernement du Canada et l'ensemble des parlementaires fédéraux d'accélérer les travaux conduisant à la ratification de cet accord. Une fois ratifié, l'accent pourra être mis sur les moyens d'élargir le commerce et l'investissement entre tous les partenaires nord-américains tout en veillant à ce que les travailleurs et les entreprises tirent véritablement profit de l'Accord. Les premiers ministres des provinces et territoires continuent de considérer comme une priorité les échanges avec les États-Unis pour dénouer d'autres enjeux commerciaux tels que les politiques Buy American et le conflit du bois d'œuvre résineux.

« Je suis heureux de participer à la rencontre hivernale de la NGA à Washington, D.C. en compagnie de mes homologues, a déclaré Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan. En plus d'améliorer nos relations avec les gouverneurs américains, cette rencontre nous permettra d'échanger des idées sur les pratiques exemplaires en matière d'infrastructure. Je suis un ardent partisan de la croissance qui permet d'investir pour une meilleure qualité de vie de nos concitoyens par la construction et l'amélioration des infrastructures. Nous sommes impatients d'échanger et d'apprendre de nos homologues américains. »

Larry Hogan, gouverneur du Maryland et actuel président de la NGA, dirigera une visite étude de la NGA à Toronto du 21 au 23 avril prochain en vue de se familiariser davantage avec les réussites dans le domaine des infrastructures au Canada et de renforcer les relations entre les gouverneurs et les premiers ministres.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

SOURCE Les premiers ministres des provinces et territoires

Renseignements: Jim Billington, Directeur des communications et attaché de presse, Bureau du premier ministre, Gouvernement de la Saskatchewan, 306 787-0425, [email protected]; Thaïs Martín Navas, Gestionnaire, Événements et communications, Secrétariat du Conseil de la fédération, 343 961-5811, [email protected]

